Mantenere l'abbronzatura estiva, ecco alcuni metodi utili

BRINDISI - Abbronzarsi è una delle pratiche più amate durante l'estate, sia per i brindisini autoctoni che per i tanti turisti che sono arrivati in provincia durante le scorse settimane di vacanza.

Quando si va al mare - infatti - spesso l'intento è quello sviluppare un colorito uniforme, che non presenti macchie. Ma come mantenerlo il più possibille?

Quali sono i metodi

Esistono alcune semplici pratiche per raggiungere tale obiettivo. Ecco quali sono:

- Effettuare lo scrub: da svolgersi una volta alla settimana lungo tutto il corpo. Tale processo aiuta ad eliminare le cellule morte e aiuta a far rimanere vivo il colore della pelle acquisito.

- Utilzzare la crema idratante: al fine di garantire una corrette idratazione, applicarla ogni giorno su viso e corpo, meglio la mattina e la sera.

- Non effettuare bagni caldi: questi ultimi tendono a seccare la pelle e a favorirne la disidratazione. Meglio le docce con acqua tiepida.

- Niente profumi: Evitare il più possibile profumi e prodotti che contengono alcool perché rischiano di inaridire la pelle e ne accelerano la desquamazione.

- Non utilizzare l'aria condizionata: quest'ultima tende a seccare la pelle intaccando il primo strato, ovvero quello colorato.

- Maschere beauty fai da te: utilizzando frutta e verdura poi, si possono realizzare semplici ed efficaci maschere e impacchi. per godere del loro potere idratante e nutriente, con l'aggiunta di una gradevole aroma che non può che regalarci buonumore.

Di seguito una "ricetta" economica e fai da te, tratta dal canale youtube di Martina Rodini, curatrice anche di una linea cosmetica ad hoc per pelli giovani o mature: ovvero la maschera viso lenitiva allo yogurt:

- 1 cucchiaio di yogurt bianco (idratante, lenitivo, emolliente)

- 1 cucchiaino di latte di cocco (idratante e illuminante)

- 1 cucchiaino di olio d’oliva (nutriente)

- Unire gli ingredienti e stendere per 15 minuti, poi sciacquare.