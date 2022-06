Trend dell'estate: il cameo è la novità del settore fashion

BRINDISI - Chi l'ha detto che il vintage non si possa coniugare al moderno? A fornire una dimostrazione positiva in tal senso è il ritorno in voga del cameo (o cammeo).

Quest'ultimo è un gioiello, solitamente realizzato con un'incisione, che raffigura un volto o più comunemente un mezzobusto.

Talvolta è indossato come orecchino, ma il suo utilizzo è indicato soprattutto a mo' di collana. Ad averlo sfoggiato, recentemente, sono state molte star internazionali del mondo del cinema, della moda e della musica. Tra queste Rihanna, Cate Blanchett e Sara Jessica Parker, che non hanno mancato di farsi fotografare con addosso questo particolare accessorio, mentre erano impegnate sui red carpet di vari eventi.

Alla loro diffusione hanno dato una mano le serie tv, come per esempio quella targata Netflix intitolata Bridgerton, in cui l'ambientazione ottocentesca ha favorito la visibilità di abiti d'altri tempi.

Con l'arrivo dell'estate - poi - i freschi vestiti indossati dalle donne consentono di avere il collo più aperto e di poter sfoggiare collane di ogni tipo, facendole ammirare agli altri. I camei sono la soluzione adatta per vuole uno stile diffetente, alternativo, che si faccia notare.

“Sicuramente ci sono più fattori che concorrono alla riscoperta di questo gioiello – spiega Bianca Cappello, storica e critica del gioiello e docente di History of Applied Arts allo IED di Milano – Oggi indossare un cammeo s’inserisce nella contemporanea estetica del mix-and-match in cui l’accostamento di elementi provenienti da vari stili e varie epoche rivela la capacità creativa ed il gusto di chi li indossa. Avendo il cammeo un’antica storia materiale e tecnica, chi oggi decide di indossarlo dimostra di aver fatto una scelta consapevole legata all’artigianalità e alle radici culturali di un territorio”.

Insomma, le brindisine appassionate di moda sono avvisate: questa è la nuova tendenza per l'estate!

Gioiellerie a Brindisi, dal web

- Gioielleria L'Angolo, Via Ferrante Fornari

- Naviglio & Fiume, Corso Roma

- Gioielleria Della Rossa, Via Verona

- Balestra gioielli, Via Sicilia

- Cisternino preziosi, Via Imperatore Augusto