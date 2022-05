Allenarsi combattendo la pigrizia: in cosa consiste il "Total body leggero"

Allenare il proprio fisico serve - prima di tutto - al fine di sentirsi in pace con sé stessi, oltre che per apparire meglio nei confronti degli altri. Come fare per combattere la pigrizia e mettersi forma?

Alcuni semplici trucchi

Spesso è sufficiente un po’ di buona volontà: una volta che ci si inizia ad allenare, si ritrovano velocemente energia e voglia di fare; soprattutto se si rispetta il proprio corpo e non si eccede con gli esercizi.

Prima di tutto è importante stabilire un orario ed un numero di allenamenti settimanali. E' fondamentale proporsi degli obiettivi concreti e realistici, senza strafare, così da poter valutare mano a mano i propri progressi e non perdere fiducia nell’allenamento.

Per rimanere costanti nell’esercizio fisico, può essere utile coinvolgere un amico o un parente. Allenarsi in compagnia, infatti, è più divertente ed è un ottimo modo per spronarsi a vicenda.

Infine, un valido aiuto per combattere la pigrizia è individuare il giusto tipo di allenamento. Il total body leggero, ad esempio, è un ottimo modo per esercitare tutto il corpo in modo facile e veloce e ritrovare in fretta energia e voglia di fare.

I benefici del total body leggero

Come dice il nome, è un tipo di allenamento che coinvolge il corpo nella sua interezza, permettendo la stimolazione di tutti i muscoli in un’unica sessione.

Ideale anche per i più pigri, grazie ad esso è possibile godere velocemente dei benefici dell’attività fisica.

Inoltre, così facendo si può lavorare su più fronti allo stesso tempo, aumentando forza e tonicità; migliorando l’equilibrio, potenziando fiato e resistenza, perdendo - così - del peso.

Quali esercizi fare

Prima di ogni sessione è importante dedicare almeno dieci minuti al riscaldamento, lavorando sulle articolazioni con esercizi di stretching e allungamento. Preparare i muscoli, infatti, è fondamentale per evitare strappi e contratture.

Poi, con semplici saltelli sul posto o una corsa moderata, è possibile scaldare anche il resto del corpo.

Ora arriva il momento di iniziare sul serio l'allenamento con un minuto di saltelli laterali, proseguendo - poi - con lo step di venti ripetizioni per gamba.

A questo punto, sdraiandosi a pancia in su, si lavorerà su glutei e cosce: sollevando la schiena - tenendo le gambe piegate, piedi e spalle ben saldi a terra - si scenderà e salirà in venti ripetizioni. Dopodichè, è necessario dedicarsi agli addominali, alzando le gambe perpendicolarmente rispetto al pavimento e facendo venti crunch.

Poi, sempre restando a terra - sdraiandosi con il viso rivolto verso il pavimento e poggiandosi su gomiti e punte dei piedi - bisognerà sollevare prima una gamba e poi l’altra per altre venti ripetizioni.

Infine, rimettendosi in piedi - con le gambe divaricate e i piedi paralleli - si dovranno eseguire dieci affondi a sinistra e dieci affondi a destra, tenendo le braccia ben dritte davanti a sé stessi.

L’intero circuito va ripetuto tre volte con 15 secondi di riposo tra un esercizio e l’altro e, al termine, è bene fare ancora un po’ di stretching per allungare nuovamente i muscoli.

Una volta acquisita familiarità con il circuito e raggiunti i primi obiettivi, si può alzare il ritmo, inserendo nel workout maggior numero di ripetizioni ed esercizi più impegnativi. L’importante però è lavorare sempre con tranquillità e senza forzare, con movimenti lenti e ben eseguiti.

Inoltre, si possono utilizzare attrezzi semplici ma molto efficaci, come le fasce elastiche e i pesi, così da incrementare forza resistenza, stando però sempre attenti a non eccedere.