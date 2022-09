Esercizi fisici post vacanze: ecco come riprendere, evitando traumi muscolari

BRINDISI - Ripartire con l'attività fisica è uno dei propositi che, con l'arrivo di settembre, in molti programmano per migliorare la propria vita. Di seguito vengono esposti alcuni consigli - riportati su Today.it - basati sulle dichiarazioni di Gianmarco Regazzola, chirurgo ortopedico, specialista in chirurgia protesica e robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale “Sant’Anna” di Brescia e Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (Vr).

La prima indicazione fondamentale è quella di ingerire la giusta quantità di acqua giornaliera: almeno 1,5-2 litri al giorno, considerando che ogni ora di attività fisica sportiva si può perdere da un minimo di 500 ml in base all’intensità degli esercizi. Di seguito, gli altri importanti suggerimenti.

Scegliere i tempi

Questa variabile dipende in base a quanto tempo si è stati fermi, senza praticare attività fisica: se si ha alle spalle solo 1 settimana di pausa, i muscoli saranno ancora reattivi e non c'è bisogno di cambiare eccessivamente la propria routine. Da un periodo che va dalle 2 settimane in su, invece, è necessario riprendere più lentamente ed in modo progressivo.

Partire dal cardio fitness

“È il più semplice ma anche il più importante tipo di allenamento aerobico. - Afferma Regazzola - E' opportuno non dimenticarsi che, durante le vacanze, la muscolatura potrebbe essere diminuita rendendo necessario rifare un po’ di fiato per recuperare la resistenza allo sforzo fisico. Il cardiofitness ha il vantaggio di essere adatto a tutti e si può svolgere a casa, in palestra o all’aria aperta".

Gli esercizi possono essere svolti a corpo libero, come per esempio il salto della corda, addominali o affondi. Ma, ovviamente, anche tramite macchinari specifici che si possono trovare facilmente in ogni palestra (tapis roulant, step, cyclette); questi ultimi - infatti - spesso dotati di cardiofrequenzimetri che permettono di orientare l’allenamento in base alle singole esigenze.

Inizialmente, isulta essenziale riprendere con esercizi basici e full body.

Riscaldamento e stretching

“Questi due esercizi sono spesso sottovalutati anche se sono gli unici che permettono prima ai muscoli di prepararsi all’attività e poi di recuperare senza incorrere in traumi muscolari e articolari".

"Il riscaldamento è la fase che precede lo sforzo fisico più intenso e che porta all’aumento della temperatura corporea e al miglioramento dell’ossigenazione dei muscoli e della loro elasticità. Il riscaldamento – si inserisce Regazzola - prepara non solo i muscoli, ma anche i tendini e i legamenti alla successiva fase dell’allenamento più acuta".

"Lo stretching, invece, ha come obiettivo quello di aumentare la flessibilità e l’elasticità dei muscoli, diminuendo la pressione arteriosa e migliorando la coordinazione”.