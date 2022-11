Mal di schiena, ecco 10 esercizi fitness per risolvere il problema

BRINDISI - Il mal di schiena è un dolore fisico che può interessare molti tipi di persone. Chiaramente, nel caso in cui se ne dovesse soffrire, è sempre necessario consultare un esperto del settore sanitario, anche per capire la sua provenienza. Intanto, però, è possibile approfittare di alcuni consigli forniti da eperti di fitness e riportati - recentemente - sulla testata nazionale Today.it.

Di seguito ecco la "top ten" degli esecizi utili per trovare un po' di sollievo in caso di mal di schiena.

1) Crunch inverso: utile all’allenamento degli addominali e al rafforzamento del core, il quale risulta fondamentale per l’equilibrio del corpo e dell’assetto posturale. Si svolge stendendosi a terra, sollevando le gambe e piegando le ginocchia verso il basso. Bisongerà, poi, compiere dei movimenti ripetuti per avvicnare e allontanare le stesse ginocchia in direzione del petto.

2) Crunch su fitball: serve per mettere al riparo la schiena da eventuali infortuni derivanti dall'assunzione di posture scorrette nei giorni comuni o in caso di allenamenti. L'esercizio va eseguito stendendosi sulla fitball, mettendo le mani dietro la nuca, salendo e scendendo con gli addominali.

3) Crunch obliquo: in tale caso vengono allenati i dorsali e gli addominali, i quali, se allenati correttamente, stabilizzano la colonna vertebrale e migliorano la postura. Per svolgerli è necessario stendersi a terra, alzando le ginocchia con i piedi piantati sul terreno. Poi mettere uno dei due piedi sullo spazio interposto tra il ginocchio e la coscia opposta. Dunque muovere in avanti e indietro gli addominali.

4) Bird Dog: tende a stabilizzare le vertebre durante i movimenti che interessano la parte alta del corpo. Si esegue poggiando le mani e una delle due ginocchia a terra, mentre si solleva l'altra gamba all'aria.

5) Inchworm: tecnica dispendiosa ma - al contempo - estremamente efficace, allena e rinforza il corpo, lavorando molto sui muscoli della schiena. Toccare la punta dei piedi con le dita, poi avanzare in avanti con le mani tenendo fermi i piedi finchè non ci si ritroverà in una posizione simile a quella per svolgere le flessioni. Tornare indietro, nella condizione di partenza, e ripetere l'esercizio.

6) Spiderman plank: si tratta di un esercizio di isometria che coinvolge buona parte del core ed è considerato una progressione del plank frontale perché regala mobilità ed estensione a tutto il corpo. Per farlo, poggiare i gomiti e le braccia a terra, così come anche le punta dei piedi. Dunque, muovere le ginocchia in avanti sui lati.

7) Crunch a libretto: è conserata una delle attività più dure e, se svolta con costanza, aiuta a ridurre fastidi e dolori che coinvolgono la zona lombare. Stendere la schiena a terra, e distendere le gambe verso l'alto, allungando le braccia dietro la nuca; poi "chiudersi come un libretto" andando a toccare le caviglie con le mani.

8) Balasana: consiste nalla "classica posizione del bambino", utile a sciogliere tensioni e stress accumulati. Per riprodurre questa posizione è necessario accovacciarsi, poggiando le ginocchia a terra, e allungando le braccia in avanti.

9) Supta Matsyendrasana: esercizio eccellente per distendere parti del corpo difficilmente raggiungibili che spesso vengono trascurate. Per svolgere tale posizone ci si deve stendere totalmente per terra in posizione supina e poi muovere una gamba nel senso opposto.

10) Cane a testa in giù: ideale da svolgere la mattina al fine di rivitalizzare il corpo dopo una bella dormita e prepararlo al meglio alla giornata. Bisogna assumere, con il proprio corpo, la forma di un triangolo; porre, dunque, la mani a terra in avanti e tenere ben piantati i piedi.