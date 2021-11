Abbonamenti palestra Top Gym Club: al via le offerte a prezzi speciali

BRINDISI - Dal 1984 la palestra Top Gym è sinonimo di affidabilità e competenza. Si avvale della professionalità di un team composto da istruttori altamente qualificati e con esperienza pluriennale.

Il luogo adatto per prendersi cura del proprio corpo sviluppando l'agilità dei riflessi, l'acceleramento del metabolismo e della massa muscolare. La struttura consente di allenarsi in sicurezza grazie ai rigidi protocolli di igiene, adeguati per i luoghi adibiti allo sport.

L'offerta Top Gym:

Cosa c'è di meglio del mettersi in forma risparmiando? ? possibile acquistare l'abbonamento open desiderato, grazie ad uno sconto importante! La promozione è irripetibile, e consente di sfruttare la spesa entro 6 mesi. Ecco tutti i dettagli!

Cosa prevede?

Top Gym ha messo a disposizione la scelta tra i seguenti tipi di abbonamento:

- Annuale al prezzo di 266,00 € invece di 380,00 €

- Semestrale al prezzo di 154,00 € invece di 220,00 €

- Trimestrale al prezzo di 89,00 € invece di 128,00 €

La formula open, valida per ciascuna delle opzioni citate, consente l'ingresso sia alla sala pesi che a tutti i corsi della palestra. Per chiusure dovute a motivi di forza maggiore, come nel caso delle restrizioni per la pandemia da covid 19, è previsto il recupero del tempo di abbonamento.

Come funziona?

Usufruire degli sconti è molto semplice. Basta acquistare online l'abbonamento desiderato, selezionando una delle tre alternative possibili.

Clicca qui per acquistare l'abbonamento in offerta!

Riceverai immediatamente un voucher via e-mail, da convertire entro 6 mesi presentandolo alla reception della palestra. La sede è nel cuore della città di Brindisi in via Carmine 44.

? l'occasione giusta per dare una svolta alla cura del tuo corpo. Top Gym è una palestra moderna ed attrezzata, che offre tutto il necessario per la pratica del fitness e del body building; mettendo a disposizione dei suoi associati macchinari innovativi e corsi all'avanguardia.

Cosa aspetti? Approfitta della promozione e scegli l'abbonamento più adatto a te!