Gentilezza verso l'ambiente: 10 consigli pratici da compiere a Brindisi

BRINDISI - Lo scorso 13 novembre è stata la “Giornata mondiale della gentilezza”, nata nel 1998 con il World kindness movement, e festeggiata in molti Stati come Canada, Emirati Arabi, Giappone, Australia e U.S.A.

Il movimento è stato sostenuto da numerose star internazionali del calibro di The Rock e Keanu Reeves, che hanno postato contenuti sui social in cui sottolineavano l’importanza della gentilezza nella vita di tutti i giorni. Il trend #worldkindnessday ad oggi ha raggiunto oltre 309 mila menzioni su instagram. Inoltre, la rivista britannica Hello! ha reso nota la lista delle celebrità che si sono interessate all’argomento, mostrando in particolare gentilezza verso il pianeta e l’ambiente; tra queste: Elton John, Lady Gaga, Jennifer Aniston, Emma Stone.

Sostenibilità ambientale

La pandemia da covid 19 ha sicuramente accentuato la sensibilità delle persone al tema; molte le discussioni riguardanti la responsabilità nel garantire ai giovani un mondo più pulito per il futuro. I temi più complessi sono stati trattati pochi giorni fa alla conferenza cop26 di Glasgow, che ha interessato le Nazioni Unite e i suoi alti rappresentanti. Ma la salvaguardia della natura dipende dalle mani di ogni singolo uomo, che, come testimoniato nel 2020 dalla pubblicazione “Biologia della gentilezza”, può ricavare dei benefici curativi e salutari nel garantire un rapporto sostenibile con l'ambiente.

I piccoli comportamenti che si possono attuare a Brindisi

1. Pianta un albero: sporcarsi le mani di terra e rafforzare il ciclo naturale. L’albero produce ossigeno e pulisce l’aria: è, semplicemente, vita.

2. Cammina, cammina, cammina: passo dopo passo si riducono i problemi articolari, polmonari e cardiaci oltre a non immettere altra Co2 nell’ambiente.

3. Adotta un alveare: con un semplice gesto sarà possibile salvaguardare le api che contribuiscono alla biodiversità del pianeta e a incrementare la produzione di miele.

4. Noleggia, non acquistare: una pratica sempre più sostenibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale. Il fashion renting è la nuova tendenza dell’abbigliamento.

5. Educa alla gentilezza: ogni giorno è quello buono per imparare come trattare meglio il nostro pianeta. Il cambiamento parte dai gesti di tutti i giorni.

6. Ridurre, riusare, riciclare e donare: ridurre i consumi, riutilizzare gli oggetti, riciclarli nel modo corretto o donarli a chi ne ha più bisogno. L’economia circolare deve diventare un’abitudine.

7. Riscopri le candele: limitare l’uso della luce artificiale riscoprendo la bellezza delle candele. La loro luce terapeutica creerà un’atmosfera magica ideale non solo per una cena romantica.

8. Mangia a chilometro 0: la spesa local fa bene all’ambiente e consente di conoscere gli imprenditori locali permettendo un contatto diretto con la loro natura.

9. Aiuta gli animali in difficoltà: la gentilezza non si deve limitare alle persone. Con piccoli gesti è possibile aiutare gli enti che soccorrono gli animali in difficoltà.

10. Tieni un diario sulla gentilezza: un ottimo modo per riconoscere e sentirsi grati per le azioni gentili degli altri, oltre che per le nostre.