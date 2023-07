Autonomia differenziata: "colpo di scena” su un Ddl con scarse probabilità di successo L’opinione del professor Mario Carolla sul disegno di legge a firma del ministro Roberto Calderoli, oggetto di un dibattito svoltosi a Brindisi lo scorso aprile

Roberto Calderoli (foto dal profilo Facebook)

BRINDISI - IL 20 aprile del corrente anno, a Brindisi, al rione S. Elia, presso la struttura di “Movimenti Laboratorio Urbano” via Felice Carena, n. 2, si è tenuto un convegno sull’Autonomia differenziata, molto riuscito e partecipato, organizzato dal Dipartimento “Cultura” della Lega Spi Cgil di Brindisi, partner Spi Cgil provinciale, Auser, Anpi e Flc Cgil Brindisi, con la partecipazione di molte associazioni culturali e esponenti della politica locale e dei candidati sindaci nelle vicine elezioni amministrative.

In quella occasione lo scrivente, nella sua qualità di coordinatore del Dipartimento e relatore dell’iniziativa, comunicò l’avvenuta istituzione nel precedente marzo, da parte del Consiglio dei ministri, del Clep (Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni). L’istituzione di tale Comitato (62 membri, presieduti da Sabino Cassese, tra i quali esponenti di rilievo della cultura italiana con importanti esperienze nelle Istituzioni), non prevista in precedenza dai promotori del progetto dell’Autonomia differenziata, fu giudicata in quella occasione un “colpo di scena” rispetto alla già lunga procedura di definizione del Disegno di legge che lo prevede. Tale DdL, a firma del ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, sta molto a cuore ai leghisti ed è sostenuto politicamente da tutto il centrodestra.

In quella occasione, la relazione introduttiva a cura dello scrivente e il ricco dibattito che ne è seguito misero in chiara evidenza le scarse probabilità di successo del progetto Calderoli per le forti contraddizioni anche di ordine costituzionali presenti nel testo del DdL. Il “colpo di scena” ha avuto il suo contraccolpo a distanza di soli tre mesi.

Giuliano Amato e Franco Gallo, ex presidenti della Corte costituzionale, Franco Bassanini, già ministro per la Funzione pubblica e gli Affari regionali, e Alessandro Pajno, ex presidente del Consiglio di Stato, si sono dimessi adducendo varie motivazioni e tutte in sintonia con quanto si è dibattuto in quel convegno.

L’aspetto più contraddittorio rispetto al dettato costituzionale, evidenziato dagli illustri dimissionari dal Clep, oltreché da esponenti della stessa coalizione di destra, è che i Lep (livelli essenziali delle prestazioni), nei vari ambiti per i quali, ai sensi dell’articolo 5 e 114 della nostra Costituzione, le Regioni possono chiedere maggiore autonomia, vanno determinati prima che si avvii la richiesta delle Regioni e quindi con il pieno coinvolgimento del Parlamento. Ciò non va a genio a Calderoli e ai suoi sodali che, invece, hanno fretta di portare a casa un obiettivo (la maggiore autonomia delle Regioni su moltissime materie, tra le quali spiccano la sanità e l’istruzione) che cristallizzerebbe le attuali profonde differenze esistenti tra Regione e Regione.

Peraltro, il previsto finanziamento delle Regioni per l’individuazione dei Lep sulla base della “spesa storica” e non della “spesa standard” (che allo stato attuale non è possibile coprire per mancanza delle risorse necessarie), insieme alla pressante richiesta di alcune Regioni di trattenere tutto o in parte preponderante il gettito fiscale prodotto in loco e alla proposta di modifica costituzionale per l’introduzione del presidenzialismo o del semipresidenzialismo, creerebbero una Italia frazionata in zone di serie A, zone di serie B, C e così via. Tutto ciò, in chiara contraddizione con i nostri principi costituzionali che vogliono l’Italia “una e indivisibile”.

L’astuzia, con in testa quella di Calderoli che non avverte la sensibilità istituzionale di dimettersi di fronte ad un probabile fallimento del suo progetto, costringe tutto il centrodestra a continuare ancora sulla strada tracciata, indifferente a qualsivoglia critica, oltretutto, costruttiva nei confronti del principio autonomista. Riusciranno i nostri eroi ad andare fino in fondo?