“Oggi nessuno può disconoscere il valore del 25 aprile” La ricorrenza di oggi è per gli italiani veramente particolare perché per la seconda volta il governo Meloni (in carica dal 22 ottobre 2022) si ritrova a celebrare il 25 aprile

Piazza Santa Teresa, Brindisi

La ricorrenza di oggi è per gli italiani veramente particolare perché per la seconda volta il governo Meloni (in carica dal 22 ottobre 2022) si ritrova a celebrare il 25 aprile. La prima ricorrenza caduta nel 2023 è passata un po’ sotto silenzio essendo stata celebrata con una formalità disarmante, ma quella di oggi cade in un clima molto teso per le polemiche suscitate dal caso Scurati, per le misure già messe in atto dal governo e per quelle che in prospettiva ha in programma di mettere in atto, alquanto devastanti dell’assetto democratico e della compressione dei diritti. Si aggiunge, peraltro, l’ostinata posizione dei componenti del governo appartenenti al partito di maggioranza di non voler affermare di essere antifascisti, pur avendo giurato nelle mani del Capo dello Stato sulla Costituzione repubblicana di chiaro stampo antifascista.

Nessuno oggi può disconoscere il valore di questa ricorrenza. Essa ci aiuta a non dimenticare i morti della Resistenza, che furono secondo alcune stime poco meno di 45.000, e ci consente di conservare la memoria che è un riconoscimento di questi martiri, ma che nello stesso tempo è anche un bisogno che provano tutti gli uomini liberi in animo, consapevoli del suo valore che ha restituito la libertà agli italiani oppressi.

Giuseppe Ungaretti, il fondatore dell'ermetismo, con la poesia “Per i morti della resistenza”, ha magistralmente interpretato questo sentimento comune ai più: “Qui vivono per sempre/gli occhi che furono chiusi alla luce/perché tutti li avessero aperti/per sempre alla luce”

Questa ricorrenza ci aiuta anche a non dimenticare gli oltre 20.000 combattenti della Resistenza rimasti mutilati e invalidi. Credo, poi, che debba servire anche a far comprendere bene cosa sia stato per l’Italia questo pezzo di storia contemporanea, il fascismo, attraverso i misfatti inaccettabili perpetrati durante il ventennale lungo buio tunnel. Essi sono stati magistralmente descritti da Ezio Mauro su “la Repubblica” del 15 marzo 2019 con un lucidissimo articolo di fondo intitolato “La memoria banale del fascismo” che si riferiva all'intervista rilasciata alla Zanzara da Antonio Tajani, allora presidente del Parlamento europeo e oggi ministro degli esteri.

Egli aveva esplicitamente elogiato Mussolini per le tante cose buone fatte (dice lui: “a parte la vicenda drammatica di Matteotti”) prima delle leggi razziali del 1938 e dell'entrata in guerra al fianco di Adolf Hitler nel 1940. Sono queste affermazioni che nel sempre più confuso mondo della politica di oggi vengono ripetute spesso. Esse denotano, ahimè e ahinoi, una scarsa conoscenza della nostra storia recente, senz'altro la peggiore della nostra storia di Stato.

Alcune riflessioni di Ezio Mauro

“Vediamoli quegli anni che oggi si celebrano come innocenti. Il 24 novembre del 1922 (in seguito al fatto che le milizie fasciste, il 28 ottobre 1922, avevano dato luogo alla Marcia su Roma) Mussolini chiede i pieni poteri, che ottiene immediatamente, dopo che il 16 novembre aveva minacciato le Camere: . Il 15 dicembre nasce il Gran Consiglio del Fascismo, che diventerà l’organo supremo dello Stato. Tre giorni dopo a Torino le squadracce assaltano la Camera del Lavoro e devastano la redazione dell’Ordine Nuovo, la settimana successiva si costituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che risponde direttamente al Duce e non giura fedeltà al Re, il 3 febbraio del 1923 vengono arrestati 112 dirigenti del Partito comunista, il 24 agosto viene assassinato Giovanni Minzoni, il 14 novembre passa la legge Acerbo che fissa un premio di maggioranza dei due terzi dei seggi al partito che conquista il 25 per cento dei voti, a dicembre vengono distrutte le tipografie dove si stampano i giornali socialisti, il 7 febbraio del 1924 è aggredito in strada Giuseppe Di Vittorio, il 28 viene ucciso a Reggio Emilia dai fascisti il socialista Antonio Piccinini, il 1° maggio i giornali di sinistra escono con grandi spazi bianchi per l’intervento della censura, il 22 giugno viene devastata la casa del direttore della Stampa Alfredo Frassati, l’8 luglio finisce ufficialmente la libertà di stampa. Il 31 ottobre del 1926 il Duce ordina lo scioglimento di tutti i partiti salvo il Pnf, chiude i giornali d’opposizione, istituisce l’Ovra, la polizia segreta del regime, crea il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato contro i reati politici, istituisce il confino. (n.d.a.: all'approvazione delle cosiddette “leggi fascistissime”, testé richiamate, aggiungo che con la legge elettorale del 1928 Mussolini, sostanzialmente, trasformò le elezioni in plebiscito su lista unica di 400 deputati proposta dal Gran Consiglio fino a giungere alla soppressione anche della forma plebiscitaria nel 1939, dunque, azzerando ogni minima forma di partecipazione democratica già irrimediabilmente compromessa. Senza parlare della persecuzione dei nomadi, oltre che degli ebrei, sin dai primissimi tempi).

Prima, c’erano state le elezioni del 6 aprile 1924, con Mussolini che conquistò il 66,3 per cento dei voti e, grazie alla legge Acerbo 374 seggi su 535. Nel suo ultimo discorso alla Camera, Matteotti chiese che il voto venisse invalidato, in quanto i n 6 circoscrizioni elettorali su 15 la raccolta delle firme dai notai per le liste fu bloccata con la violenza, a Genova il comizio dell’onorevole Gonzales fu impedito a bastonate, a Napoli le bande fasciste armate assaltarono la conferenza di Giovanni Amendola, molti candidati d’opposizione dovettero rifugiarsi fuori casa, mentre gli scrutatori ai seggi erano al 90 per cento fascisti, i certificati elettorali venivano confiscati e affidati a fedelissimi che votavano sotto falso nome, i miliziani entravano dentro le cabine, controllavano il voto, lo imponevano, o lo tracciavano direttamente sulla scheda. Anche per questa denuncia Matteotti verrà rapito dai fascisti per essere ucciso a pugnalate. Com’è possibile che questo percorso non faccia parte della memoria di uomini politici che hanno responsabilità istituzionali? Ma soprattutto che non faccia parte della coscienza comune del sistema politico, della comunità democratica, per capire chi davvero siamo e da dove veniamo?”.

Non credo si debba aggiungere altro se non: “Buon 25 aprile a tutti”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui