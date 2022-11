Come cambia la comunicazione con i moderni strumenti della tecnica L'analisi di Michele Miraglia sui meccanismi comunicativi che si sono instaurati nell'era dei sociali network

Michele Miraglia

Vi è un luogo ad Hyde Park a Londra, denominato “Speakers’ corner”, angolo degli oratori, dove chiunque può metaforicamente ‘salire in cattedra’, o più modestamente su uno sgabello, e parlare, più spesso a sproloquiare, su qualsiasi argomento, rivolgendosi ad un pubblico immaginario sotto lo sguardo indulgente e benevolo di alcuni curiosi. “Anche se molti dei suoi oratori abituali sono persone comuni “, informa Wikipedia, “ha anche ospitato discorsi di persone famose, come Karl Marx, Lenin, George Orwell. “

Con anticipo di oltre un secolo rispetto alla rivoluzione informatica della seconda metà del secolo scorso, che ha prodotto internet e derivati, tipo facebook, telefoni whatsapp, etc., gli inglesi avevano intuito ed assecondato il bisogno irrefrenabile dell’uomo di comunicare con gli altri e di attirare l’attenzione sul proprio ‘ego’, decidendo di assegnare a tale scopo l‘angolo di un rinomato parco. A distanza di tempo abbiamo subito, rimanendone travolti, i cambiamenti prodotti nella comunicazione dalle innovazioni tecnologiche nel campo dell’informatica, ed alcuni siti, tipo facebook, hanno assunto un’importanza diffusa e rilevante, come strumenti di partecipazione e di dialogo. Dove non è raro leggere pensieri meditati e profondi su vari argomenti, proposti dalla quotidianità, e dove molti si lasciano trasportare da passione ed entusiasmo per sostenere le proprie posizioni, quelle politiche in particolare. Ma dove pullulano, purtroppo, anche gli ‘haters’, i provocatori di professione, impegnati senza tregua a dileggiare ed offendere uomini, partiti ed istituzioni, seminando odio ‘a piene mani’.

Si riscontra, poi, numerosa, una terza categoria di persone, che interpretando tali siti come luoghi dove mettersi in mostra, si lasciano prendere da una insana mania di protagonismo. Appartengono a questa schiera i logorroici senza freno, i compulsivi incorreggibili, che vivendo con angoscia una loro mancata presenza, intasano le rubriche con interventi, spesso a sproposito, su vari argomenti. E’ pur vero che in genere il dialogo avviene tra amici selezionati, tuttavia il risultato è che a prevalere siano quelli più assidui, i frequentatori abituali.

Non che in passato la situazione fosse molto diversa, in quanto la spinta ad emergere e a richiamare su di sé l’attenzione è una costante del comportamento umano, solo che prima i mezzi di comunicazione di massa erano più limitati rispetto agli attuali e, ad esempio, dalle telefonate su prenotazione ed a pagamento, prima praticate, oggi è possibile comunicare con video e gratuitamente anche all’estero con cellulari whatsapp. In altri termini si è passati da uno stato di indigenza negli strumenti interpersonali di comunicazione ad uno di abbondanza, con tutto ciò che tale trasformazione determina nei comportamenti umani.

Per associazione di idee, per mettere in evidenza una costante nelle azioni individuali, il pensiero va alle molte persone, che si assiepano, per acquisire “visibilità”, di fronte ad una macchina di presa televisiva o cinematografica, che le inquadrano oppure ai partecipanti alle affollate assemblee di partito di una volta, quando ad intervenire e prendere la parola erano sempre gli stessi, anche quando non avevano niente di particolare da dire.

In definitiva, se un insegnamento è da ricavare da quanto esposto, si può affermare che per non essere dominati dagli strumenti della tecnica ed utilizzarli per rendere più agevole la vita dell’uomo, è necessario non rendersene schiavi, adoperandoli con equilibrio e moderazione.