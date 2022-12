Porto: da solo muore. E c’è l’emergenza Università - Cittadella Il porto rischia il suicidio, nelle aule di Ingegneria piove, e anche la ricerca non si sente molto bene

Una nave ro-ro di Grimaldi entra nel porto medio di Brindisi

Il porto rischia il suicidio, nelle aule di Ingegneria piove, e anche la ricerca non si sente molto bene. Dopo le prospettive importanti di lavoro e sviluppo che offrono i progetti della transizione ecologica per l’era posta-carbone, Brindisi e il suo territorio provinciale devono fare i conti con altre questioni strettamente connesse con i compiti assegnati alla politica. Sbagliato pensare che il futuro del porto, le difficoltà del polo universitario di Unisalento e la crisi sempre più profonda di Cittadella della Ricerca riguardino solo il Comune capoluogo e la Provincia. Riflettano su questo, i sindaci del territorio: anche molti loro cittadini sono e saranno interessati al trasporto merci su mare (soprattutto nell’agroalimentare), all’alta formazione universitaria, all’insediamento di nuove società e alle innovazioni a ciò connesse.

Uscire dall’Autorità di sistema sarebbe la fine del porto

Lunedì sera a Brindisi, nel corso del consiglio comunale monotematico sul nuovo Piano regolatore di sistema presentato dall’Authority, già approvato anche dalla Regione Puglia e dalla competente direzione generale del Ministero dei trasporti nella parte relativa alle interazioni porto – città, tanto per cambiare l’amministrazione comunale ha rimesso tutto in discussione (proprio chi non ha ancora dato alla città il Piano urbanistico generale atteso da lunghissimo tempo).

Uno degli aspetti che personalmente consideriamo gravi del discorso del sindaco Riccardo Rossi è stato il passaggio in cui si rivendica il ritorno ad una gestione autonoma del porto di Brindisi, cioè l’uscita dall’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, che comprende anche i porti di Bari, Manfredonia, Barletta e Monopoli. A parte il ventennio di travagliate vicende, ritardi, polemiche e occasioni perdute vissute dal nostro porto quando era sede di Autorità portuale (la memoria dei fatti pregressi è sempre una risorsa utile quando si devono fare scelte importanti), c’è una cosa che forse è sfuggita al sindaco Rossi.

Non siamo un porto core, e non potremmo più accedere ai fondi Ue

Eppure alcuni mesi fa il problema era stato sollevato e molto ben sottolineato da Maria De Luca (leggi l'intervento), presidente del Propeller Club nonché operatrice marittima di provata esperienza: il porto di Brindisi non aveva ottenuto il riconoscimento di porto core, restando pertanto uno scalo comprehensive core. Maria De Luca sollecitava le amministrazioni e la politica all’intervento, per tentare il recupero di ruolo. Ciò non è avvenuto (molto probabilmente non sarebbe neppure servito, a quel punto). È porto core invece Bari, e una recentissima nota dell’Eurispes – che alleghiamo – informa che a fine luglio l’Unione Europea ha definito una proposta di modifica dei nove corridoi della rete di trasporto delle merci della rete Ten-T, con effetti non positivi per i porti italiani. (Nella foto in basso, corridoio baltico-adriatico)

Scarica il documento: Nota Eurispes

Ciò è dovuto in parte alla guerra russo-ucraina, in parte all’integrazione nella logistica dei trasporti anche dei Paesi balcanici già Ue e non Ue, che ha provocato lo spostamento sui porti turchi di uno corridoio che in precedenza interessava invece, attraversando il Mediterraneo, Italia, Spagna e Francia. Unica nota positiva, il prolungamento del corridoio Baltico-Adriatico fino a Bari (in precedenza si fermava a Ravenna).

Veniamo alla collocazione di Brindisi. Per finanziare nel periodo 2021-2027 gli interventi di strutturazione delle reti Ten-T, le risorse del Connecting Europe Facility (Cef) sono state portate a 33.710 miliardi di euro, 25.807 dei quali solo per i trasporti. Ma di questi fondi Brindisi, non essendo un porto core almeno per i prossimi sette anni, non potrebbe mai beneficiare se si staccasse dall’Autorità di Sistema portuale, e ciò vale anche per una quota del traffico delle merci. Bisogna essere chiari fino in fondo, quando si parla di tornare ad essere una authority autonoma. (Nella foto in basso, corridoio Scandinavia-Mediterraneo)

Non risulta, poi, dai bilanci che il porto di Brindisi abbia ceduto risorse finanziarie agli altri porti dell’Authority: ha incassato 800mila euro circa di diritti portuali dal traffico passeggeri, ed ha perso negli ultimi anni una grossa quota di entrate dalle merci dal crollo progressivo del traffico del carbone, solo ora in ripresa per via dell’emergenza legata alle sanzioni alla Russia, ma destinato a scomparire nuovamente tra non molto con la transizione ecologica. Dove si andrà a parare con la politica dei no a nuove banchine, ai nuovi progetti, ai riassetti previsti dal nuovo piano regolatore portuale, aggiungendo poi l’uscita dall’Autorità di sistema? Va anche detto che, a proposito del riferimento fatto dal sindaco, Messina non è diventata authority autonoma, ma è stata integrata con i porti calabresi dello Stretto. E che non esiste in Italia un caso di abbandono del sistema da parte di altri porti. Si dovrebbe invece pensare ad accelerare i progetti, per concretizzare i circa 800 milioni di investimenti ad essi già destinati.

Cittadella della Ricerca a caccia di fondi

L’altro punto. Dopo aver mancato l’obiettivo dell’accesso alle risorse del Fondi si Sviluppo e coesione, necessari soprattutto per il recupero del vasto patrimonio immobiliare e gli allacci alle reti idriche e fognanti della vicina zona industriale di Mesagne, ora la Provincia di Brindisi, proprietaria del parco scientifico – tecnologico, e gli altri attori del progetto stanno tentando di inserirlo nella programmazione regionale del 2023. Il 7 novembre, dice il presidente della Provincia, e sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, assieme al presidente del Cetma, Marco Alvisi, al sindaco Riccardo Rossi, alla prorettrice di Unisalento, Maria Antonietta Aiello, ha incontrato a Bari il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano e il suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, ricevendo l’assicurazione che la richiesta sarà presa in seria considerazione. (Nella foto in basso, l'auditorium della Cittadella della ricerca)

Inoltre, in seguito ai problemi che si sono manifestati con le ultime piogge, vale a dire cadute di calcinacci e infiltrazioni d’acqua in alcune delle aule della Facoltà di Ingegneria, Matarrelli ha chiesto alla Regione Puglia finanziamenti urgenti da prelevare dai residui di disponibilità della programmazione 2022. “Cittadella è una questione che mi impegna ogni giorno – spiega il presidente della Provincia -. Sulle richieste per gli interventi urgenti dovremmo avere una risposta nel giro di un paio di settimane, mentre a gennaio partiremo col pressing per l’inserimento del progetto generale nella programmazione 2023 della Puglia”.

Ipotesi trasferimento di Ingegneria in città

Ultima questione. Non c’è ancora alcuna decisione, ma l’interlocuzione tra il sindaco Riccardo Rossi e il rettore di Unisalento, Fabio Pollice, è già avviata da tempo, e si valuta il trasferimento a Brindisi della triennale di Ingegneria della sostenibilità (in precedenza c’erano i corsi di Ingegneria industriale), e della magistrale in Ingegneria aerospaziale. Ma dove, e con quali servizi? Si parla anche di un utilizzo dell’ex Istituto tecnico commerciale Marconi. Ma trasferire una intera attività didattica non è semplice, senza logistica. Vale a dire trasporti, mensa, parcheggi, laboratori, studentato. (Nella foto in basso, la foresteria della Cittadella della ricerca)

Inoltre, si spezzerebbe il filo che collega l’Università all’idea originaria su cui era e resta fondata Cittadella della Ricerca. D’altro canto, restano le attuali criticità: delle infiltrazioni d’acqua abbiamo già detto; non ci sono manutenzioni; la sera l’area è sprofondata nel buio da anni perché nessuno attiva l’illuminazione dei viali; i collegamenti via bus sono pochi e resta ogni aperta la questione dei costi agevolati dei biglietti per gli studenti; non c’è più neppure un bar (prima ce n’erano due); la foresteria è chiusa da anni per decisione dell’amministrazione provinciale dell’epoca, un patrimonio davvero sprecato, quindi non c’è più uno studentato per i fuorisede. Resta aperta solo la mensa.

La soluzione è spostare tutto a Brindisi o rilanciare Cittadella della Ricerca (nella foto in alto, la palazzina che ospita i corsi di Ingegneria), per risolvere i problemi logistici che affliggono i corsi universitari, e tornare a rivitalizzare il complesso, rendendolo attrattivo per imprese e start-up, oltre che per gli studenti? La seconda strada a nostro giudizio sarebbe la più giusta, ma la Regione Puglia, e la politica in genere, devono mantenere le promesse di intervento fatte tante volte, ma mai mantenute, sia alle società insediate che ai sindacati del settore. Non può essere un ente lasciato in mezzo al guado dalla riforma Delrio e con risorse economiche limitatissime, cioè la Provincia, ad affrontare da solo questa sfida che – lo abbiamo detto in principio – deve coinvolgere anche le altre amministrazioni del territorio.

Poter studiare non lontano da casa deve tornare ad essere un diritto, per chi compie tale scelta. I dati recenti dicono che le triennali di ingegneria di Unisalento, tra Lecce e Brindisi hanno incassato un aumento di circa il 30 per cento degli iscritti, e ci sono segni di crescita anche per le magistrali. Perché la Regione sino ad oggi non è mai intervenuta? Perché il Comune di Brindisi non si unisce allo sforzo di tenere l’Università nella sua attuale sede e rema per il trasferimento – improbabile – in città? Come sempre, c’è un problema politico.