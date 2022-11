Turismo in crescita nel Brindisino: ecco come cambiano le capacità ricettive dei comuni collinari

Dopo due anni di recessione, dovuti alla pandemia, e nonostante il rilevante recente aumento del prezzo delle bollette e dei trasporti, il settore turistico, componente economica fondamentale delle nostre realtà, è ripartito alla grande, come attestato dall’incremento delle presenze nazionali ed estere nelle strutture ricettive diffuse in particolare in alcuni comuni dell’area collinare della provincia di Brindisi. La caratteristica costitutiva del turismo attuale, infatti, lo differenzia nettamente da quello del passato, quando era praticato da una minoranza di persone abbienti, dalle “elites”, ospitate in genere in hotels, dotati di differenti comfort. Il turismo odierno ha assunto, invece, una dimensione di massa, in quanto viene esercitato da una moltitudine di persone, favorite negli spostamenti dalla diffusione del mezzo aereo di trasporto, quello ‘low cost’ in particolare, con l’aeroporto di Brindisi a servizio del Salento, che registra annualmente consistenti aumenti nel traffico passeggeri, e dallo sviluppo della rete stradale, che assorbe volumi di traffico automobilistico sempre maggiori, soprattutto nel periodo estivo, quando il ragguardevole sviluppo costiero della penisola salentina, bagnata da due mari, l’Adriatico e lo Ionio, esercita una attrazione irresistibile sugli amanti di luoghi suggestivi e di bagni in acque di mare fresche e cristalline.

L'aumento di B&B

In risposta alla maggiore domanda di posti letto e della ristorazione da parte dei turisti, vi è stato uno sforzo notevole di adeguamento da parte delle comunità locali, sia attraverso l’ammodernamento e l’ampliamento della rete alberghiera tradizionale, gli hotels, sia attraverso la diffusione dei B&B e degli agriturismi. Tali interventi hanno consentito di accrescere l’offerta e di immettere nell’attività turistica un gran numero di altri operatori, che dalle nuove esperienze traggono importanti fonti di reddito. La diffusione dei B&B in alcuni comuni della provincia di Brindisi, in particolare nei centri storici della zona collinare, è un esempio eclatante delle trasformazioni intervenute nel settore dell’ospitalità turistica. In tali luoghi, si è sviluppata una nuova imprenditorialità da parte di protagonisti prima estranei, i quali, attraverso l’acquisto da terzi e la trasformazione ed ammodernamento di locali ed appartamenti, operati da tecnici ingegnosi per dotarli di ogni comfort, hanno reso idonee ad ospitare i nuovi arrivi in strutture prima trascurate o fatiscenti. Con il vantaggio, per i fruitori di B&B, di risparmio nelle spese di soggiorno, nella possibilità dell’uso della cucina per i pasti e nella libertà di movimento rispetto alle strutture tradizionali, fornite di portineria, reception e uso disgiunto di albergo e ristorante.

La rinascita dei centri storici

Tali trasformazioni, avvenute in una parte consistente del patrimonio abitativo dei borghi antichi di Ostuni, Cisternino, Fasano, Carovigno, Ceglie Messapica ed altri stanno determinando ragguardevoli cambiamenti nella loro fisionomia, innanzitutto con la rivitalizzazione dei centri storici, ottenuta anche ad opera della diffusa presenza di esercizi commerciali e della ristorazione, specializzati, i secondi, nella valorizzazione dei cibi della tradizione contadina, richiesti da una clientela sempre più numerosa. Tutto ciò con benefici effetti sulla occupazione, oltre a dare un contributo importante per la salvaguardia dell’integrità di tali centri, altrimenti destinati al degrado, dopo il trasferimento dei residenti, avvenuto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, verso altri quartieri comunali, alla ricerca di nuove abitazioni fornite di servizi ed altre comodità. Stesse trasformazioni hanno riguardato le “masserie”, sparse nelle campagne ed immerse nel sempre verde degli oliveti secolari, per adattarle all’agriturismo ed “i trulli” delle zone interne, richiesti per il soggiorno temporaneo dagli amanti di quelle tipiche ed antiche costruzioni rurali.

La riscoperta del passato contadino

Vi è un elemento da porre in rilievo ed è l’attrazione che esercita sul turista il passato contadino ed umile dei centri storici, abitati in maggioranza dal “proletariato” di allora, dai braccianti poveri, artefici in gran parte delle piantagioni e cura dei magnifici oliveti che popolano il territorio, dato che l’olivo era fondamentale risorsa economica per gli abitanti del passato, la stessa che in epoca moderna, per fare un paragone, ha il petrolio per i paesi arabi. Per comprendere l’interesse del turista per le peculiarità dei nostri borghi antichi, l’esempio più eclatante lo forniscono ‘i Sassi” di Matera, passati da vergogna nazionale a patrimonio mondiale dell’umanità, considerato il percorso storico analogo seguito dagli antichi centri delle nostre realtà. In vero, mentre altrove, in Toscana e nord Italia, esplodeva nel quattro-cinquecento il movimento culturale del Rinascimento, con espressioni sublimi nel campo dell’arte e nella produzione letteraria, qui in Puglia, alla periferia dei centri decisionali, gli abitanti erano concentrati a difendersi dagli attacchi, via mare, dei turchi e dei pirati e dai saccheggi perpetrati da quelle incursioni. Senza dimenticare che il martirio della città di Otranto ad opera dei Turchi avvenne nel 1480 e che lo stato di emergenza di quel periodo spiega la mancanza di una scuola pittorica in Puglia, dopo il fiorire dell’architettura delle cattedrali romaniche nel barese ed altrove e quella dei castelli sparsi in regione.

A destare ammirazione nel turista sono attualmente l’intrico di viuzze degli antichi borghi, le abitazioni linde, ammassate intorno alla cattedrale e/ o al castello del feudatario, simboli rispettivi del potere spirituale e temporale, posti in genere alla sommità di un colle, la distesa panoramica degli oliveti diffusi “a perdita d’occhio” nel territorio, tutte componenti queste che fanno dei luoghi menzionati un ‘unicum’ suggestivo e straordinario.