Serranova, eradicati ulivi secolari: "Finisce una storia durata alcune centinaia di anni"

Uliveto distrutto

CAROVIGNO - L’epilogo finale, la fine di una storia durata alcune centinaia di anni: Serranova di Carovigno, cuore pulsante di un’area ben più vasta, comprendente l’intero territorio brindisino ed il più vasto Salento, area votata alla coltivazione olivicola ed alla conseguente produzione di olio. La storia inizia oltre mille anni fa, con un conte paralitico che ebbe una grazia dalla Madonna del Belvedere da cui nacque la Nzegna, simbolo e bandiera della città. Già in quel periodo Serranova e Carovigno producevano olive ed olio con buona parte degli stessi alberi che hanno prodotto olive ed olio fino ai nostri giorni. Si, parliamo degli stessi alberi. Alberi che hanno più di mille anni. La proprietà di quei terreni che ospitavano quegli alberi è passata dai feudatari, ai nobili proprietari terrieri, molti dei quali salentini e da loro, quasi sempre in enfiteusi, ai coltivatori diretti carovignesi. Ancora oggi, tantissimi piccoli fondi agricoli, sono soggetti al vincolo di enfiteusi in favore delle famiglie nobili ancora presenti e “regnanti” sul suolo brindisino.

La riforma agraria di 75 anni addietro diede maggiore impulso ai piccoli imprenditori agricoli ed alla produzione olivicola. L’abbaglio industriale nel brindisino poi, ne spense lo sviluppo. Sta di fatto che fino ai nostri giorni, meglio sino a tre anni fa, quegli ulivi hanno prodotto una qualità e quantità eccellente di olio, gli stessi che nell’anno mille, videro il miracolo della Madonna del Belvedere in favore del conte paralitico. La strada che da Penna Grossa-Torre Guaceto porta a Serranova, non era solo una strada che attraversava uliveti, ma era un attraversare un museo agricolo dell’ulivo. Come guardare le due Maya al museo del Prado a Madrid, così, tanta gente si fermava per scendere dalle auto, fotografare gli ulivi, toccare i nodi degli alberi sapendo che la formazione di un solo nodo si realizza in non meno di 80-100 anni. Quegli ulivi sono stati protagonisti di libri artistici di fotografia.

Ora quel museo è quello della “Xylella” e “della sputacchina simpatica”. Un batterio il primo, un insetto il secondo, che hanno trasformato la storia di questo territorio in un incubo ed in questo caso la storia si ripete. Lo stesso batterio e lo stesso insetto hanno desertificato quasi tutti gli uliveti del leccese. La “malattia”, la Xylella, comparsa nel profondo sud leccese una quindicina di anni fa, si manifesta prima con l’insecchimento di alcuni rami dell’albero per poi infettare tutta la pianta. Già quando insorge il primo insecchimento, vuol dire che il destino è già segnato. Fine della produzione, game over.

Per capirne la portata, l’Oleificio della riforma fondiaria di Serranova, anch'esso cuore dei produttori olivicoli, nella campagna olivicola 2020-2021 ha lavorato oltre 30.000 quintali di olive, in quella 2022-2023 ne ha lavorato poco più di 10.000 quintali. Dal novembre 2023 ad oggi la Xylella ha continuato la sua opera distruttrice. Non sono serviti a nulla le sperimentazioni per debellare il batterio e il suo vettore. Non sono servite le grida d’allarme delle associazioni agricole. Istituzioni tutte, piccole, grandi e centrali poco o niente hanno fatto per fermare l’infezione. Forse hanno constatato l’inconsistenza delle soluzioni. Forse hanno compreso che neanche le università interessate riuscivano a darne una. L’ultima università, quella di Chieti, con l’ultima proposta risolutiva sul tavolo che prevede l’utilizzo di alcune nano tecnologie, è in attesa di un approvazione da parte del Ministero dell’Agricoltura.

In questi anni esperti e fattucchieri si sono alternati nel dare le soluzioni miracolistiche. Sta di fatto che chi rimane con il cerino accesso, sono quelle centinaia di piccoli agricoltori che magari lavorando con passione, dedizione e sacrificio, non hanno più quella fonte di reddito. Più in generale un territorio che dell’ulivo aveva fatto la sua ragione economica e culturale d’essere.

Questa mattina di buon’ora, i primi ulivi secolari, sulla strada Penna Grossa - Serranova, sono stati edradicati. Di qui a poco tutti gli scheletri degli ulivi secolari di questa strada saranno rimossi. Con tutto il rispetto per la Madonna del Belvedere, anche un suo eventuale intervento miracolistico, sarebbe fuori tempo massimo.

