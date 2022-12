Porti ed energia green: Brindisi e cosa accade in Mediterraneo Cosa dice il “Med & Italian Energy Report” realizzato da Srm – Banca Intesa e dal Politecnico di Torino. Necessario che anche a Brindisi si raggiunga, da un punto di vista politico, la soluzione dei problemi di convivenza tra città e porto

Porto di Brindisi - Vista di Costa Morena Ovest

Leggendo le analisi contenute nel “Med & Italian Energy Report” realizzato da Srm – Banca Intesa e dal Politecnico di Torino sulle interconnessioni tra transizione ecologica, decarbonizzazione, futuro del trasporto marittimo e modificazioni già in atto, con riferimento particolare al Mediterraneo e al ruolo dell’Italia, si intuisce immediatamente come sia necessario accelerare il passaggio nella maggior parte dei 59 porti nazionali, e in particolare negli scali con assetti e vocazioni come Brindisi, in aree dove le trasformazioni industriali ed energetiche si adeguino alla svolta verde stabilita dalla programmazione Ue (il rapporto è stato consegnato recentemente al Parlamento europeo).

Pur non essendo tra i maggiori hub portuali energetici nazionali (i primi cinque sono Genova, Cagliari, Augusta e Milazzo nel Tirreno, e Trieste in Adriatico, seguiti da altri che sono sedi di raffinerie o grandi petrolchimici), Brindisi ha progetti e infrastrutture anche in fase di realizzazione per mettere a medio termine a disposizione delle navi banchine servite da energia green, e combustibili compatibili per l’alimentazione dei propulsori navali orientati all’impiego del gas naturale liquefatto e in fasi successive, a quelli alimentati a idrogeno, metanolo e ammoniaca.

Dal punto di vista “politico”, va pertanto raggiunta la soluzione dei problemi di convivenza tra città e porto che – come spiega in una intervista dei scorsi a “Repubblica” il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri - non sono certo esclusiva del caso Brindisi, per giungere alle configurazioni dei bacini portuali non solo come utilizzatori di energie green, ma anche di produttori delle stesse per usi di banchina e usi industriali nelle aree retroportuali. Serve anche, a tale scopo, dice il report e sostiene anche Giampieri (Assoporti riunisce le 16 authority italiane), una visione politica strategica sostenuta da adeguate misure legislative nazionali e dei relativi decreti attuativi.

Le modificazioni atto nel trasporto merci marittimo (il 90 per cento del volume mondiale dei traffici), sono confermate dagli ordini ai cantieri di nuove navi registrati a livello mondiale nel 2022 tra gennaio e ottobre: il 63 per cento degli stessi riguarda unità con motori a gas metano e metanolo. Avere a Brindisi un “distributore” di Gnl come quello previsto dal progetto di Edison a Costa Morena Est, sarebbe per il porto un grande vantaggio commerciale, come lo sono i progetti di produzione di idrogeno nel sud della provincia e di Enel a Cerano, connessi a produzioni di energia fotovoltaica di ultima generazione.

Sono importanti carte da giocare anche l’ultimo miglio ferroviario in banchina, e l’accordo con Enel per mettere al servizio delle merci della Zona economica speciale le strutture che erano state realizzate per la movimentazione del carbone, come l’asse attrezzato porto – centrale di Cerano, che assieme allo spostamento delle merci sulla linea ferroviaria, libererebbe ulteriormente la viabilità periferica urbana dal traffico pesante commerciale, e l’elettrificazione già finanziata delle banchine commerciali per consentire alle navi di spegnere i generatori di bordo durante le soste. In conclusione, i progetti per Brindisi sollevano la città dagli impatti ambientali del passato, e danno al porto un assetto adeguato anche alle modificazioni della produzione e del trasporto delle merci in Mediterraneo, considerando pienamente ciò che sta avvenendo anche nei Paesi dell’Africa Settentrionale.

Sulle sponde del Mediterraneo infatti è tornata a spostarsi una elevata quota di produzione delle merci (manufatti, agroalimentare, e prodotti energetici), che può deve essere intercettata dal cabotaggio su rotte medio brevi come quello che può includere a pieno titolo il porto di Brindisi. Vanno perciò realizzate nei prossimi anni, e il più rapidamente possibile, le opere necessarie ad ospitare questo traffico marittimo (che riguarda anche i passeggeri), le attività energetiche previste in banchina e nelle aree retro portuali, e i collegamenti logistici con gli altri due grandi porti pugliesi, Bari e Taranto, in un’ottica di sistema che boccia ogni pretesa “autonomistica”.

La convivenza tra porto e città non deve essere ostacolata da contrapposizioni anche nei casi in cui sono evidenti gli apporti positivi delle nuove opere e delle nuove attività industriali ed energetiche, ma deve essere basata sulla collaborazione e sulla condivisione delle soluzioni. I “no” immotivati bloccherebbero non solo lo sviluppo e il lavoro portuale, ma anche le nuove tecnologie connesse soprattutto alla svolta energetica, e quindi escludendo da questi processi anche le scelte lavorative di giovani preparati tecnicamente dalle strutture di alta formazione del territorio.