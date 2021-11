Acquistare una planetaria: guida alla scelta dell'elettrodomestico da cucina

La planetaria è uno degli strumenti più utilizzati nelle cucine delle abitazioni brindisine; elettrodomestico utile per amalgamare, montare e impastare i composti che si lavorano nella fase preparatoria di pietanze di vario genere. Il nome del prodotto deriva dal movimento della macchina, simile a quello che svolgono i pianeti nel sistema solare.

Prima dell'acquisto è necessario verificare che sia dotato di tre accessori principali:

- la frusta, per montare;

- la paletta, per impastare composti un po’ più densi;

- il gancio, per le composizioni maggiormente pesanti.

In base all'uso di tali componenti si ottengono tre tipi diversi di planetaria:

1. A frusta piatta: appropriata per l'utilizzo di pasta frolla o brisée;

2. A Frusta a filo: utile per composti come meringhe e pastelle;

3. A gancio impastatore: più potente, indicata per i lievitati come pane e focaccia.

Una eventuale manopola di regolazione può aiutare l'elettrodomestico da cucina a regolare la volocità di rotazione. Solitamente essa è collocata in prossimità del centro del macchinario e consente di scegliere tra sei livelli differenti; ovviamente maggiore scelta si ha a dispozione, più alta sarà la qualità del prodotto.

Quale modello è consigliabile?

Ultimamente è uscito in commercio il nuovo prodotto Electrolux, chiamato Create 5: semplice da utilizzare ma che già dall’impatto fa intendere come sia dotato di una tecnologia avanzata. Presenta le caratteristiche principali sopracitate ed è disponibile in due finiture: Black Pearl e Solid White, in base al colore (nero o bianco). Presenta una potenza di 1200 W, tale da consentire di impastare anche i composti più ostici.

Dove consultare l’acquisto di una planetaria a Brindisi? Ecco alcuni rivenditori:

- Expert Distante Mesagne, Via Montagna Z.I.

- Mediword Brindisi Brinpark.

- Euronics centro commerciale conad, z.i. Mesagne.

- Ficco Elettrodomestici via Santi 12 Brindisi