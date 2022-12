Albero di Natale, ecco quali sono le tendenze per il 2022

BRINDISI - La composizione dell'albero di Natale è una delle abitudini più consolidate in ogni famiglia. Ma come addobbarlo per essere alla moda?

Secondo molte persone, è necessario puntare tutto sulle luci. Ad abbracciare questa tendenza, tra i volti noti del mondo social, ci hanno pensato Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, oltre ad avere grandi addobbi, ha scelto luci che cambiano colore battendo le mani.

La stessa magia la si può trovare in casa di Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez: qui l'albero presenta i classici addobbi con palline, fiori e angeli sul bianco. A renderlo davvero tech, però, ci pensa l’illuminazione che può essere attivata tramite app. Per avere un risultato d’effetto, le luci devono essere distribuite con attenzione e soprattutto devono essere tante.

La soluzione classica

Attenzione, "classico" non è sinonimo di "banale". Millie Bobby Brown, la star della serie “Stranger Things”, ha realizzato un albero che è un trionfo di decorazioni. Il tutto ripercorre le classiche tonalità natalizie come il rosso, il verde e l’oro. A seconda del nostro gusto possiamo aggiungere fiori, bacche, ramoscelli o festoni.

Il color oro è la tendenza dell'anno

Senza ombra di dubbio, il colore di tendenza per questo Natale è l’oro. Tra gli affezionati, la conduttrice Michelle Hunzinker non manca di utilizzare stile gold, poiché ha l'intento di creare un’atmosfera magica e fuori dal tempo. L’abbinamento per eccellenza è con il bianco e le luci gialle calde così da avere un risultato avvolgente.

Meglio un Natale colorato

Per vivacizzare gli addobbi è possibile prendere spunto dall'albero di Simona Ventura. La conduttrice, infatti, ha deciso di addobbare casa con un albero di Natale bianco e decorazioni sul blu, oltre a luci fredde per enfatizzare ancora di più il bianco candido dei rami.

