Creare spazio in casa a basso costo: come arredare la propria abitazione

Soprattutto quando si ha una casa piccola, l’idea per gestire al meglio gli spazi è quella di procedere con una ristrutturazione. Questa pratica consentirà di sfruttare ogni angolo e ciascun metro quadrato al punto giusto in base alle proprie esigenze. Ciò consentirà l'abbandono di spazi morti e la scelta di mobili e accessori funzionali da utilizzare.

Ristrutturare la propria casa, però, può voler dire spendere quantità di denaro consistenti. Come fare quando non si hanno a disposizione molte risorse economiche? Di seguito vengono proposti alcuni piccoli ma significativi consigli, facili da attuare:

- Utilizzare il letto contenitore: sarà possibile unire sia l’uso del letto che quello di armadio, posto solitamente sotto il materasso.

- Sfoltire l’arredamento eliminando i comodini: utilissimi per carità, ma occupano troppo spazio.

- Letto a soppalco: applicabile in camera di bambini e ragazzi, per ricreare allo stesso tempo un angolo studio ed uno per dormire.

- I mobili a scomparsa: alternativa ottima per guadagnare spazio in ogni parte della casa. Il più classico tra questi è il tavolo da cucina, da aprire a pranzo o a cena e da chiudere quando non serve più. Più o meno lo stesso meccanismo della scrivania pieghevole per l'area sudio.

Quali spazi sfruttare a casa?

Per collocare i mobili è necessario riqualificare alcuni punti come il sottoscala e il dietro-porta: aree giuste da destinare alle scarpiere, o a svuotatasche a muro. In cucina, invece, elettrodomestici di piccola portata come bilancie, macchina del caffè o microonde sono adatte per la collocazione su apposite mensole: strumento utile a non infoltire troppo l'ambiente domestico.

Quali attività si occupano di arredamento a Brindisi?

Per ricevere un supporto significativo nella scelta di alcune soluzionipuò essere utile affidarsi agli esperti del settore. Di seguito vengono elencati alcuni dei professionisti del territorio:

- Valentini Arredamenti, Mesagne in via Foggia 31.

- Habitat Azzarito, Mesagne in via Antonio Montagna.

- Famosa Arredamenti, Brindisi in viale Francia 55.

- Arcobaleno Mobili, Birndisi in via Germanico 64.

- Adriatica Arredamenti, Birndisi in via Fulvia 18.

