Cromoterapia, ecco come scegliere la tonalità giusta per proprio il divano

Il divano, così come la poltrona, è un elemento d'arredo importante per una casa. Offre comodità, in un'ottica puramente funzionale, ma anche stile.

Ogni tonalità può essere associabile ad uno spazio, in base alla sensazione precisa che l'ambiente deve cominicare. Ecco cosa è necessario sapere prima di acquistare un oggetto di questo tipo.

Il blu per rilassarsi, il bianco un grande classico

Chi cerca la serenità può affidarsi ad un divano blu. Questo, infatti, secondo i principi base della cromoterapia è il colore ideale per contrastare lo stress. Va sottolineato - inoltre - che la tonalità in questione potrà abbinarsi facilmente sia ad un soggiorno moderno che ad un arredamento piuttosto classico.

Il bianco, invece, è uno dei colori più utilizzati e trasmette una sensazione di pace. La scelta giusta per uno "spazio tranquillo". Tra i vantaggi c'è il fatto che si può utilizzare per ogni tipo di arredamento; ideale - però - se in casa non ci sono bambini o animali domestici.

Creare un ambiente positivo

Il rosa, pastello acceso o antico che sia, è il colore della positività e dell’amore perfetto. La scelta ideale nel caso in cui si vogliano tenere l'ansia e lo stress fuori da casa. Questa tonalità - tra l'altro - è diventato anche di tendenza, un ottimo modo per avere una camera alla moda in cui regni la calma.

Il viola e la spiritualità

Le tinte scure hanno l’effetto di dare equilibrio alla camera e al primo sguardo trasmettono una sensazione di ordine e tranquillità. Per ottenere tutto questo oltre al divano blu, possiamo decidere di rivestirlo nelle varie gradazioni del viola. Il colore, spesso associato alla spiritualità, è in grado di allontanare rabbia e nervosismo e garantisce una sensazione di benessere. Se vogliamo creare un ambiente rilassato, possiamo abbinare il divano con i cuscini bianchi e dare la giusta luminosità alla stanza.

Relax e fiducia: i benefici del verde

Il verde - così come il viola e il blu - trasmette una sensazione di speranza e allegria. Perfetto sia per le case in campagna che per quelle in città. Utili anche per regalare un tocco di luce, i divani in questo colore si abbinano a mobili antichi e alla tappezzeria color ecrù.

Il dinamismo del rosso

Il divano rosso è utilizzato per creare un ambiente energico, in cui tenere lontani pensieri negativi e stress. Una poltrona o un sofà di questo tipo riescono a dare un tocco in più a un ambiente moderno, mentre declinato nella versione più scura dona un aspetto più elegante e raffinato.

Il giallo stimola la concentrazione

Trovare la giusta concentrazione non sempre è semplice, una mano ci arriva però dalla cromoterapia e in particolare dal colore giallo che stimola il cervello regalando un senso di pace e felicità perché automaticamente si hanno dei richiami all’estate. Azzeccato come non mai in un soggiorno, il divano giallo è perfetto anche in un ufficio perché oltre a creare un ambiente positivo, stimola la creatività.

