Decorare la casa ad halloween. Alcuni consigli per il 31 ottobre

Se si cercano soluzioni appropriate per arredare casa può essere d'aiuto considerare alcune piccole accortezze da apportare; così facendo si potrà rendere l'ambiente domestico il più accogliente possibile, offrendo un pizzico del senso estetico di halloween. Bisogna valutare il modo appropriato per comporre degli accorgimenti che non siano fuori luogo e che interessino sia l'esterno che l'interno dell'abitazione. A tal fine, di seguito vengono proposti alcuni suggerimenti utili, a cui alle volte non si fa caso; ma prima meglio dotarsi del materiale adatto:

Dove reperirlo online?

Zucca per halloween

Stencil utili per decorare

Tempere lavabili

Kit per intaglio zucca

Come procedere con la decorazione:

Partiamo dall'interno dell'abitazione: fare un salto dal fioraio consentirà di scegliere dei fiori arancioni come abbellimento, magari mettendoli accanto alle classiche zucche da decorare: è possibile intagliarle con i giusti utensili e ricrearvi sopra i segni tipici di un volto; un'alternativa originale risiede nello svuotarle per far sì che si produca l'effetto vaso. Prendendo del terriccio sarà possibile predisporre anche la crescita di una pianta all'interno. Altri suggerimenti homemade sono quelli delle decorazioni con stencil e tempera su arance o mandarini; decorando le bucce si possono disegnare i volti terrificanti che di solito vediamo sulle zucche. Non è propriamente la stagione adatta per questi frutti di piccole dimensioni, e infatti solitamente non vengono associati ad halloween; ma il loro utilizzo è da considerare perchè potrebbe offrire una soluzione adeguata e a portata di mano.

Pensare all'esterno della casa, invece, prevede almeno l'arredamento della porta d'ingresso con un semplice 'cartellino appendi porta' tipico per il 31 ottobre; si può trovare presso qualsiasi rivenditore commerciale o è creabile anche a mano ritagliano un cartoncino da colorare di nero o arancione. Sulla superfice andranno scritte frasi come "Buon halloween" o magari altri concetti personalizzati. Un'alternativa è quella di collocare delle zucche di dimensioni differenti l'una dal l'altra in prossimità del giardino anteriore, qualora ovviamente sia incluso nella casa. Le misure diverse contribuiscono a garantire un effetto ottico che colpisce e che da l'illusione di una decorazione casuale, che nasconde solo apparentemente la ricercatezza nell'arredamento.