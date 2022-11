Bagno dal design accurato, ecco come nascondere la lavatrice

BRINDISI - Nonostante la sua importanza, può capitare che la lavatrice - a causa delle proprie dimensioni - rovini l'estetica del bagno di casa. E' un elemento - questo - che tocca sopratutto gli appassionati di arredamento, ma non solo. Come porre rimedio a questa situazione? Ecco alcuni semplici metodi.

Sfruttare il mobile lavabo

Ideale per gli spazi ridotti, è una soluzione che permette di sfruttare gli attacchi dell’acqua del lavandino e guadagnare spazio. E' importante che oltre allo spazio per la lavatrice a incasso, si trovi all’interno del mobile anche quello per ospitare i prodotti per il bagno.

La tenda, una soluzione pratica

Questo accessorio può nascondere la lavatrice, ma attenzione ad abbinarla al colore delle pareti o dei mobili. Se si preferisce un arredo nordico, è possibile scegliere anche una tenda a rullo, facile da montare e con un ingombro ridotto.

L'armadio su misura

Ideali per un arredo unico, gli armadi su misura sono perfetti, soprattutto se all’interno possono contenere la lavatrice. Basta che questi siano dotati di attacchi per l’acqua, prese per la corrente e dalla profondità necessaria per ospitare l'elettrodomestico. Tale mobile permetterà di conservare in ordine la biancheria o i prodotti per il bagno.

Le nicchie

I bagni possono avere delle nicchie, che il più delle volte rimangono spazi inutilizzati. Potrebbero essere queste le aree destinate a nascondere la lavatrice, almeno se le dimensioni lo permettono.

Il muro divisorio

Opzione economica che consente di inserire la lavatrice dietro al muro. Se il bagno è piccolo, la parete può essere utilizzata per installare mensole e ripiani su cui posizionare tutto l’occorrente del bagno.

La porta scorrevole

La via di mezzo tra la tenda e il muro è la porta scorrevole, adatta per ottenere una piccola lavanderia funzionale anche in un bagno piccolo.

Prodotti online

Mobile lavatrice

Mobile lavabo

Tenda a rullo

Porta scorrevole