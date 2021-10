Cambio decoder 2021: dove acquistarli a Brindisi e Provincia. I migliori modelli a partire da 29 euro

Rai e Mediaset hanno volontariamente anticipato il passaggio di alcuni canali alla tecnologia DBVT.2. Questo è l'inizio di un processo tecnologico che interessa tutto il Paese, e che già dalla giornata di domani lascerà un segno nella storia del settore audiovisivo italiano. Canali come Rai 4, Rai 5, e Rai Movie saranno visibili solo se si è in possesso di un televisore o di un decoder che supporta questa tecnologia. Dunque è fondamentale dotarsi dell'apparecchiatura adatta per supportarla.

Tra i decoder più funzionali troviamo:

1. TELE System UP T2 4k

Facile da utilizzare e attivabile con l'ausilio della presa Scart e della porta HDMI. È associabile ad Android TV che da accesso alle più famose piattaforme streaming come Netflix e DAZN. Potete cliccare qui.

2. Digiquest

Si differenzia dal precedente perchè è provvisto di due telecomandi: il primo standard, mentre il secondo presenta dei tasti più grandi che facilitano il tatto agli ipovedenti e alle persone anziane. Potete cliccare qui.

3. Humax Digimax T2

Offre un telecomando programmabile capace di gestire sia il decoder che la TV. Potete cliccare qui.

4. Tempo tmp4000

Utilizzabile anche come videoregistratore tramite il collegamento di una memoria esterna collegata alla porta USB. Potete cliccare qui.

5. Gt Media V7 Pro

Dotato di un doppio turner satellitare terrestre compatibile con tivùsat e Mediaset Premium. Potete cliccare qui.

Tra i 5 rivenditori di deconder più completi per Brindisi e Provincia ci si può affidare a:

- Elettronica componenti - Melchioni di Brindisi, in viale Porta Pia 30/36.

- Expert Distante Elettrodomestici a Mesagne (Br), presso via Antonio Montagna, Zona Industriale.

- Mediaworld Brindisi, presso Parco Commerciale Brinpark, Viale Caduti di Via Fani.

- Unieuro city in via Santi 10/12 Brindisi.

- Euronics Siem, Mesagne (Br) presso centro commerciale Conad S.S.7 KM10.