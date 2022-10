"Frigorifero americano", tipologie e informazioni prima dell'acquisto

BRINDISI - Negli ultimi anni, per molti consumatori, si è diffusa la tendenza d'acquisto di frigoriferi side by side (fianco a fiano), meglio conosciuti come "americani" poichè originari degli Stati Uniti.

Di seguito viene proposta una guida che descrive tutti gli elementi principali di questo tipo di elettrodomestico, in modo da fornire gli strumenti di valutazione adatti ai possibili acquirenti.

Le dimensioni

Il frigorifero americano è l'ideale nel caso in cui si dovesse avere una cucina ampia e si volessero conservare grandi scorte di cibo fresco.

Tale modello - infatti - ha una profondità che va dai 75 agli 80 centimetri, mentre la larghezza può variare e arrivare fino ad un metro.

Il fattore che caratterizza la "tipologia americana" - però - è la capicità, che è in grado di arrivare fino a 600 litri. Solitamente, per una famiglia di 4 o 5 persone è sufficiente un frigo che va dai 300 ai 400 litri. Se il numero di componenti è superiore, ovviamente, sarà necessario un elettrodomestico in grado di garantire prestazioni maggiori.

Tipologie e materiali

Diversi sono i modelli messi in commercio: il frigoriferi side by side a 2 porte, per esempio, somigliano ad un armadio. Le sue porte sono collocate una accanto all’altra, mentre - usualmente - il congelatore si trova a sinistra, ed frigorifero a destra

Il frigorifero side by side 4 porte, detto anche “French door”, è contraddistinto da una zona frigo posizionata in alto ed congelatore in basso. Il più delle volte, c'è un cassetto scorrevole tra il reparto frigo e quello congelatore

L0acciaio inox è il materiale più diffuso, mentre gli scomparti interni sono realizzati o in plastica o in vetro; l'ideale per resistere alle basse temperature

Sistema di raffreddamento

Le tipologie dei sistemi di raffreddamento per il frigorifero side by side sono le seguenti:

- Statico: la conservazione degli alimenti è garantita dall’umidità pensata volutamente all’interno del frigorifero

- Ventilato: la temperatura e l’umidità sono distribuiti in modo omogeneo così da avere il ripristino della temperatura dopo l’apertura della porta

- No frost: la tecnologia evita la formazione di brina e crea una temperatura ideale in tutti i vani

- Dual no frost: unisce le prestazioni del sistema no frost con quello ventilato

Le funzioni extra

I frigoriferi americani posseggono una serie di caratteristiche tali da renderli idealmente - e non solo - più smart di quelli convenzionali. Tra queste ci sono il collegamento Wi-Fi, la gestione da remoto tramite smartphone o pc, i panelli luminosi (in vetro per guardare dentro all'elettrodomestico), ed il dispenser acqua e ghiaccio da gollegare - però - alla rete idraulica (per avere l'acqua fredda ed il ghiaccio sempre a disposizione).

I consumi di un frigorifero americano

Rimandendo - chiaramente - attivi 24 ore su 24 è necessario fare attenzione alla classe energetica che si sceglie. La maggior parte dei frigoriferi propongono consumi bassi, qualora appartengano ad una classe energetica efficiente; ma bisogna sottolineare che - in ogni caso - consumano sempre di più rispetto ai "frigoriferi combinati o convenzionali".

