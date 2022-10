Pulire la cappa della cucina, ecco alcuni trucchi

BRINDISI - La cappa, spesso, è uno degli elettrodomestici più trascurati presenti in casa. La sua corretta pulizia è fondamentale per consolidare l'igiene di tutta l'abitazione. Essa - solitamente - raccoglie i fumi di cottura ma anche schizzi di sugo, olio e grassi.

Pulire la parte esterna

E' consigliabile utilizzare il sapone di Marsiglia sciolto in acqua calda imbevuto da un panno in microfibra. In alternativa ci sono anche altri detergenti naturali come l'aceto bianco e il succo di limone.

Soprattutto se la struttura è costituita da acciaio inox, è opportuno strofinare nella stessa direzione per non creare aloni o macchie difficili da rimuovere.

Nel caso in cui ci dovesse essere una grande quantità di grasso, il trucco per sgrassare bene tutto è riempire una pentola di acqua e aceto e portarla all'ebollizione. Il vapore verso l'alto che ne scaturirà contribuirà a causare lo scioglimento dello sporco.

Il coperchio

La prima cosa è aprirlo, smontarlo e metterlo in ammollo in una bacinella riempita da acqua calda e aceto per almeno 20 minuti. Dopo questo tempo, rimuovere lo sporco rimanente con una spugnetta, asciugare il coperchio e rimontarlo com'era precedentemente.

L'interno e i filtri

A coperchio rimosso, prima spruzzare un mix composto da acqua e aceto o acqua e bicarbonato, e poi strofinare con una spugna per un quarto d'ora. Successivamente, passare un panno imbevuto da acqua calda.

I filtri, invece, vanno cambiati dopo un po' di tempo a seconda di quanto espresso dalla casa produttrice. Generalmente ogni due mesi per i filtri sintetici e quattro per quelli ai carboni attivi.

La pulizia va comunque effettuata almeno una volta al mese: bisogna smontarli e metterli in ammollo con acqua e bicarbonato per una notte o in lavastoviglie con un programma delicato.