Scegliere l'asciugatrice: guida alle caratteristiche dell'elettrodomestico

BRINDISI - L’asciugatrice è un elettrodomestico molto diffuso anche nelle case dei brindisini. Proponiamo un confronto tra vantaggi e svantaggi riguardo la scelta di acquistare questo prodotto, che può essere utile per le mansioni domestiche.

Vantaggi:

- Protegge i capi: difficilmente li rovina mentre è in azione.

- Riduce i tempi di asciugatura, diventando la soluzione più comoda per chi non può dedicare tutta la giornata.

- Solitamente non produce troppe pieghe.

- Consente di non stendere e recuperare il bucato.

Svantaggi:

- Sicuramente il consumo energentico non è ridotto.

- Va tenuto conto delle eventuali riparazioni in caso di rottura e delle manutenzioni temporanee.

Come scegliere l’asciugatrice?

Primo aspetto da considerare è la classe energetica, utile al consumatore per definire gli eventuali risparmi sulla bolletta. Il sistema europeo prevede 10 classi, dalla più alta A+++ fino alla più bassa G. Maggiormente alta è la classe, più ridotti sono i costi.

Dopodiché bisogna scegliere tra quelle:

- a pompa di calore: producono una fonte di calore che riscalda l’aria e la mette nel cestello; presentano dei consumi più bassi e solitamente appartengono alla classe energetica A.

- a condensazione: sfruttano il vapore interno prodotto dell’acqua dei capi bagnati, grazie all’uso di un condensatore; il loro punto di forza è che devono essere collegate solo alla corrente e non alla rete idrica.

Sarebbe utile verificare se l'elettrodomestico dovesse possedere alcuni accessori:

- Sensori di controllo: garantiscono il monitoraggio dello stato di umidità sugli indumenti.

- L'avviso di fine ciclo: può segnalare il termine delle operazioni evitando ai capi di acquisire pighe inutili. In tal caso, molte asciugatrici sono dotate della funzione prevenzione delle piege, che consente di eliminare le grinze, in quanto il cestello ruota più delicatamente.

Ovviamente non si possono trascurare il grado di rumorosità, il programma per tessuti delicati e la modalità di sanificazione: quest'ultima consente di eliminare gli acari e i batteri. Per un utilizzo di alta qualità sarebbero necessarie anche la funzione rinfrescante per i vestiti, e la partenza ritardata con controllo da remoto; in modo da azionare l'asciugatrice anche se non si è a casa.

Dove acquistare elettrodomestici a Brindisi e provincia?

- Expert Distante, Via Antonio Montagna Z.I.

- Euronics Mesagne presso centro commerciale Conad. Z.I.

- Mediaworld Brinpark, Viale Caduti di Via Fani a brindisi.

- Staffa Elettrodomestici, Via Provinciale per San Vito dei Normanni a Carovigno.

- Ficco Elettrodomestici snc, Via Santi 12 a Brindisi.