Scegliere le lampade da comodino giuste: ecco cosa sapere

BRINDISI - Quando si arreda una casa è importante non sottovalutare quelle componenti che possono sembrare accessorie, ma che in realtà rivestono un ruolo importante. Tra queste ci sono le lampade per la camera da letto, oggetti immancabili in ogni stanza, sia essa matrimoniale o singola.

La loro presenza è importante, oltre che per ragioni puramente estetiche, anche per il proprio utilizzo: accendendole, infatti, sarà possibile risparmiare sulla bolletta. Il loro wattaggio solitamente è inferiore rispetto a quelle delle luce principale della medesima camera da letto. Usandole, tra l'altro, sarà possibile compiere alcune attività da seduti, come leggere un appassionante libro prima di andare a dormire.

Come scegliere il prodotto

Per acquistare il prodotto ideale, sarebbe opportuno dotarsi di una luce calda con un grado di calore compreso tra i 2.700 e i 3000 gradi K. La luce fredda, dal canto suo, è meno indicata per le ore notturne. Per le camere dei più piccoli, però, spesso sono installate delle illuminazioni colorate da far variare per mezzo di un apposito telecomando. E' sempre opportuno ricordare che la lampada a Led è quella più conveniente.

Info per l'arredamento

Tra le scelte più classiche è possibile proporre l'abat-jour, formata da una lampada da tavolo con base e un paralume realizzato in differenti materiali come la stoffa. Questa scelta risulta - però - piuttosto ingrombrante sul comodino.

L'applique, invece, si installa a parete in corrispondenza del fianco del letto; è una soluzione poco utilizzata, in quanto per attuarla si deve possedere un tipo di arredamento consono a tale concetto di design. Simile ad esso c'è la lampada da parete a braccio, che indirizza l'illuminazione in alcuni specifici punti dello spazio circostante.

Nel corso degli ultimi tempi, inoltre, è nata la lampada a terra, ancora poco utilizzata, ma che propone il vantaggio di diffondere una buona quantità di luce.

Dove arredare la casa a Brindisi

- Frama Arreda, San Michele Salentino

- Arcobaleno Mobili srl, Via Germanico

- Alvarez Arredamenti, Viale Commenda

- Artigian Arredo, Via Appia

- Novembre store casa, Via Dalmazia

Prodotti online

Lampada da comodino con paralume in tela

Applique da parete

Lampada a braccio

Lampada da terra