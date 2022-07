Spioncino digitale: lo strumento che mantiene la casa più al sicuro

BRINDISI - Lo spioncino tech è un sistema innovativo, alimentato con batterie al litio o dalla corrente elettrica domestica, che consente di vedere chi bussa alla propria porta di casa in sicurezza.

Basterà, infatti, cliccare un pulsante collocato in prossimità dell'uscio di casa per poter azionare lo schermo installato vicino alla porta.

I modelli

Prima di effettuare l'acquisto è opportuno sapere che esistono almeno tre tipologie di spioncini tecnologici. Ecco quali sono:

- Con sensore di movimento: si attiva con il passaggio delle persone in prossimità dell'area esterna della propria casa. E' utile per tenere sempre sotto controllo la parte esterna.

- Con registrazione: funge un po' da telecamera, ed è utilizzato per riconoscere la gente che arriva vicino alla porta. In alcuni casi può scattare delle foto.

- Wi-fi: basta collegare il meccanismo alla rete internet di casa, per osservare cosa accade fuori casa anche quando si è fuori.

Perché acquistare uno spioncino digitale

Prima di tutto offre un'immagine chiara e pulita, a differenza di quelli tradizionali che spesso - con il tempo - possono intaccarsi ed opacizzare la vista. Inoltre, sarà possibile anche osservare maggiori dettagli, oltre ai volti delle persone che suonano al campanello. Non va dimenticato che gli spioncini tech quasi sempre consentono la vista notturna, aumentando le possibilità di utilizzo in più parti della giornata.

Cosa comporta l'installazione

Oltre al montaggio delle stesso spioncino, questa operazione comporta anche il fissaggio della telecamera esterna e del monitor interno. Per compiere tale procedura sarà sufficiente rivolgersi ad un tecnico elettricista professionale. Come detto precedentemente, alcune volte è possibile anche utilizzare la rete wi-fi: per usufruirne a pieno è necessario scaricare l'apposita app contrassegnata sulla catola del prodotto acquistato.

