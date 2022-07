Barbecue in terrazzo, come predisporlo in sicurezza

BRINDISI - Svolgere il barcbecue è una delle attività più amate da molti brindisini nel corso dell'estate. E' possibile adoperarsi per svolgere grigliate ed arrosti anche in terrazzo, ma come fare per rispettare tutte le misure di sicurezza necessarie?

Quali sono le norme da seguire

Prima di tutto è indispenzabile rispettare alcune regole fondamentali, al fine di non correre rischi di ogni tipo. Ecco quali sono:

- Tenere lontano dalla griglia bambini e animali domestici

- Avere una zona cottura in ordine

- Posizionare il barbecue su un appoggio in muratura resistente

- Non lasciare incustodita la postazione di cottura

- Posizionare il barbecue lontano da alberi, vegetazione, tettoie tranne se queste ultime sono dotate di una cappa traspirante

- Non disperdere i residui di cenere e carbone nei rifiuti, assicurarsi che il barbecue sia totalmente spento e che il carbone sia freddo prima di pulirlo

- Avere vicino alla zona cottura un secchio della sabbia e un tubo per l’irrigazione

Barbecue portatile

Questa è la tipologia più comoda, predisposta per un uso flessibile. Deve possedere una base stabile, ed è importantissimo intuire da che parte si muove il vento per non rischiare di far entrare il fumo in casa dei vicini. Lo spazio predisposto nei pressi del barbecue - inoltre - deve essere grande il giusto per potersi muovere in scioltezza.

Barbecue fisso

Non esiste - attualmente - una normativa chiara in merito. Il punto in cui si installerà deve essere comodo, perché poi non si potrà più cambiare. Il punto fondamentale è scegliere il tipo di alimentazione: GPL o bombole? L'importante è che gli strumenti utilizzati posseggano il marchio CE e che vengano posizionati all'aperto per intuire la presenza di eventuali perdite.

Nel caso di alimentazione con legna e carbonella, attenzione a non eccedere con il loro utilizzo. Il barbecue non va costruito troppo vicino all’abitazione o a una zona in cui c’è una vegetazione rigogliosa, ma in una più ventilata.

