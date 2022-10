Coltivare l'orto in autunno: le verdure e le erbe aromatiche da piantare

BRINDISI - L'autunno è una stagione particolare per gli amanti degli orti. Di seguito alcuni suggerimenti che indicano quali sono le migliori coltivazioni da piantare, e le informazioni su come fare.

Preparare il terreno

Prima di tutto è necessario eliminare le erbacce, in particolar modo quelle infestanti, e poi "ruotare" (ovveroalternare) le coltivazioni al fine di non impoverire il terreno.

Dunque, procedere con la pacciamatura per proteggere le piante deboli: meglio farlo "al naturale" con paglia o foglie secche, altrimenti ricorrere a teli biodegradabili

Le piante da coltivare

In autunno e inverno il clima è notoriamente più freddo rispetto all'estete o alla primavera. Le piante da scegliere - dunque - devono essere in grado di resistere alle basse temperature. Molto, ovviamente, dipende anche dalla zona in cui si vive. Inoltre, un altro fattore da considerare è dove posizionare il proprio orto. Su un balcone o un terrazzo è meglio selezionare un angolo al riparo dal freddo e dal vento.

Cosa coltivare sul terrazzo

Molte erbe aromatiche - come il timo, la salvia, la menta, il rosmarino o l’alloro - possono essere adatte al balcone o al terrazzo. Quelle citate sono piante in grado di resistere alle temperature invernali. Anche l’aglio è facile da coltivare e la messa a dimora dei bulbi si deve effettuare proprio nel mese corrente.

Tra le insalate, le più adatte al terrazzo sono l’indivia, la rucola e la valeriana perché resistono al freddo e amano il clima umido.

Le piante autunnali

Tra i prodotti da seminare in questa stagione ci sono gli spinaci (coltivabili anche in vaso), la cicoria, i ravanelli e il topinambur. Il tubero ormai diffuso anche in Italia viene raccolto e messo a cultura proprio in autunno.

Tra le colture che richiedono un clima fresco e un terreno ben drenato, cavoli e i broccoli devono essere seminati nel mese di ottobre. Anche i finocchi richiedono un terreno privo di ristagni d’acqua e per coltivarli, basta inserire i semi all’interno di solchi distanziati e profondi.

La cipolla - inoltre - è presente in molte ricette stagionali. Fa parte delle piante bulbose che devono essere piantate in questo periodo dell’anno poiché ha bisogno di terreni soffici e di un tempo di maturazione lungo.

Poi c'è la carota, utilizzabile tutto l'anno, e quindi non può mancare neanche in autunno; magari decidendo di sperimentare nuove varietà, tutte ricche di benefici per la propria salute.

