Curare il bonsai in estate senza farlo seccare, i trucchi per le case brindisine

BRINDISI - Si tratta di un elemento di stile, oltre che un piacere per chi possiede il pollice vere. Coltivare il bonsai non è un'operazione affatto semplice e spesso scoraggia la persone che ne vorrebbero uno a casa. Niente paura, in questa breve guida verranno fornite le informazioni essenziali per la cura di questo prodotto pregiato nel corso della stagione estiva.

Un buon terriccio

Esso rappresenta la linfa vitale delle piante, da cui prendono nutrimento. Il primo trucco, infatti, è quello di scegliere un terriccio che possegga una buona ritenzione idrica per trattenere l’acqua necessaria, oltre che un adeguato drenaggio per eliminare l’acqua in eccesso, ed - infine - una giusta areazione che assicuri ossigeno alle radici e mantenga i batteri buoni.

Posizionamento nella casa

La zona di collocamento deve essere necessariamente luminosa, non deve presentare sbalzi di temperature, e possibilmente il grado di umidità non deve essere esteso.

In primavera ed estate, la pianta può rimanere all’aperto, a differenza di quendo fa freddo ed è meglio metterla in un luogo riparato.

Quando innaffiarlo

Questa è una delle informazioni principali da prendere in considerazione. Meglio valutare lo stato del terriccio, ovvero quando è del tutto asciutto sia alla vista ma anche al tatto. Si consiglia di evitare il pomeriggio, quando il terreno è stato riscaldato dal sole e si raffredda velocemente bagnandolo con acqua fredda. È quindi buona pratica innaffiare la mattina e la sera, soprattutto d'estate.

Come travasare il bonsai

Veder crescere il bonsai è un piacere per la vista e l’umore, ma più è giovane e più ha bisogno di attenzioni e il travaso è una delle fasi più importanti. Inizialmente, bisogna ripetere questa operazione ogni 12- 24 mesi, mentre per gli alberelli che hanno superato i sei anni possiamo evitare di cambiare il vaso.

La primavera è il periodo giusto per il rinvaso, perché in questa stagione le radici possono essere potate senza compromettere la salute della pianta.

Fiorai a Brindisi

- Fioraio Lazzaro, Via Alfredo Cappellini

- La fioreria di Ronzino Costantini, Corso Roma

- Donna di fiori, Viale Commenda

- Idee Floreali a Mesagne in Via Basilicata

- Il Bello dei fiori, a Mesagne in via Federico II di Svevia