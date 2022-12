Gattaiola, scegliere e installare il modello giusto per il proprio micio

BRINDISI - La gattaiola è un accessorio utilissimo per consentire l'ingresso e l'uscita del micio sul giardino o sul terrazzo. Si tratta di una sorta di finestra che gestisce l'accesso del felino nell'abitazione. In tal senso, esistono diversi modelli pensati per ogni animale.

Tra le più diffuse, in commercio, sono presenti le seguenti tipologie:

- A 2 vie: è il modello più semplice e dal costo contenuto, interamente realizzato in plastica. Generalmente possiede la doppia funzione “aperto” o “chiuso”

- A 4 vie: garantisce le funzioni“aperto”, “chiuso”, “aperto solo in entrata”, “aperto solo in uscita”. È l’ideale per consentire al gatto di rientrare comodamente in casa di notte

- Gattaiola con timer: il timer serve a limitare le uscite e le entrate dei gatti sia all’interno che all’esterno, così da evitare che possano rimanere all’aperto in orari troppo pericolosi

- Gattaiola con microchip: è una modello super tecnologico con scanner che riconosce il microchip dell'animale, permettendo dunque soltanto a lui di rientrare nell’abitazione.

Scegliere le dimensioni

Elemento fondamentale è la profondità, da valutare in base allo spessore dei muri in cui verrà installato l’accessorio. Per quel che riguarda le porte in vetro, invece, il modello ideale è quello sottile, così da non rendere complicata l’installazione. Al contrario, in caso di ingresso in legno, la gattaiola dovrà essere molto più spessa.

Meglio puntare sulle gattaiole a forma ovale e senza spigoli, per non intralciare il movimento del micio.

L’installazione

Generalmente il montaggio non è complesso. Con le porte in legno, l'apparecchio può essere installato direttamente sull’infisso. Bisognerà, però, avere buona manualità nell'utilizzo del trapano e nel rispetto delle giuste distanze.

In caso di porte in vetro, è preferibile affidarsi all’esperienza di un vetraio qualificato. Il lavoro sarà più semplice qualora ci si troverà davanti ad una zanzariera. Sarano necessari solo pochi attrezzi da bricolage.

