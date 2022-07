Il giardino ideale per i bambini brindisini: ecco com'è fatto

BRINDISI - Il giardino, o lo spazio aperto di un'abitazione, è il posto ideale per far giocare i bambini in estate. Quali strumenti installare per rendere l'esperienza giocosa sicura e costruttiva? Ecco alcuni consigli.

La casetta di legno

E' da sempre la location ideale in cui i bambini possono trascorrere del tempo con i propri amici. Spesso è utilizzata come nascondiglio durante i giochi, oppure nelle vesti di luogo perfetto per mangiare una merenda

Nel caso in cui non si dovesse avere lo spazio per una casetta in legno, si può pensare ad una tenda da giardino semplice sia da montare che da togliere quando si ha necessità.

Una piccola spiaggia

Soprattutto per i bambini più piccoli, risulterà piuttosto originale la scelta di una vasca di sabbia. E' consigliabile installarla in un'area luminosa ed asciutta, per evitare che si creino muschi e funghi a causa dell'umidità. Creerà l'effetto di una spiaggia immaginaria per i più piccoli.

Altalene e scivoli

Sono il grande classico dei giochi. E' essenziale scegliere i modelli stabili e sicuri ma anche quelli appropriati in base all'età dei bambini.

Giochi d'acqua

In estate le temperature sono alte e i bambini amano muoversi, correre, saltare e giocare, ma per concedergli un momento di refrigerio, si può scegliere di posizionare in giardino una piscina gonfiabile. Semplici o arricchite con giochi d’acqua, con le piscine il divertimento è assicurato.

Sostenere la creatività

Qualsiasi azione utile a stimolare la creatività del bambino/a è ben accetta. Dunque utilizzare fogli, colori, una lavagna per scrivere, del DAS per modellare degli oggetti. Saranno sufficienti un tavolo e delle sedie per appoggiarsi.

Coltivare l’orto

Riservando un piccola area all’interno del giardino, è possibile iniziare a seminare fiori o piante di cui i bambini si occuperanno giorno dopo giorno. Un'operazione utile - oltre che sviluppare la creatività - anche per far crescere la cultura ambientale dei più piccoli.

Un cinema direttamente in giardino

Con le temperature alte è piacevole trascorrere le serate all’aperto, se si vuole condividere un bel momento con i piccoli, puoi scegliere di allestire un piccolo cinema sotto le stelle. Basta munirsi di un telo, un proiettore, scegliere il film o il cartone animato da vedere e la serata sarà di sicuro indimenticabile.

Prodotti online

Casetta per bambini

Piscina bambini

Lavagna

Tavolo e sedie