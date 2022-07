Agriturismi e masserie con piscina: ecco i prezzi di luglio nel Brindisino

BRINDISI - Con l'arrivo dell'estate sono in molte le persone a scegliere la Puglia per poter trascorrere una vacanza, tra divertimento e relax, in base alle singole intenzioni. Il territorio può accontentare, così, le esigenze di una coppia di persone decisa a vivere una settimana o anche solo un weekend nella provincia che si divide tra due anime: quella salentina e la parte più vicina alla Valle d'Itria.

La scelta di strutture nel Brindisino in cui poter trascorrere le ferie - però - non riguarda solo i turisti che vengono da fuori. Sono in molti coloro che, pur essendo autoctoni del posto, decidono di trascorrere un periodo di pausa nel proprio territorio d'origine.

Ma quanto costa mediamente - a due persone - prenotare una vacanza in un agriturismo o masseria nel mese di luglio 2022? Per compiere un'indagine sui costi e sulle offerte proposte, di seguito vengono riportati i prezzi presenti sul motore di ricerca Booking.com.

Soggiorno di una settimana

E' stato preso in riferimento il lasso di tempo di sei notti e sette giorni che va dal 25 al 31 luglio. Come prevedibile, la maggiorparte delle strutture reperibili sul noto sito di prenotazioni sono collocate nei pressi di Ostuni. La Città Bianca - tra l'altro - è una delle mete più gettonate per le vacanze, non solo da parte delle "persone comuni" ma anche dai vip.

Un agriturismo collocato poco fuori Ostuni offre un pernottamento - con possibilità di usare la piscina - a 1310,00 euro. Attenzione, però, in questa tariffa non sono inclusi i pasti. Per poter fare colazione bisognerà spendere altri 12 euro a testa al giorno.

Sempre nei pressi di Ostuni è possibile prenotare in un'altra struttura piuttosto simile. Qui il prezzo è leggermente inferiore ed arriva a 1035,00 euro. E' opportuno specificare, che in questo caso - però - la colazione è inclusa per tutta la durata del soggiorno.

Tra le scelte più care, però, è bene fare riferimento ad una masseria nei pressi di Mesagne: il costo a persona è di 130 euro al giorno. In totale 1560,00 per una settimana. Al fine di consolarsi basterà sapere che la prima colazione è inclusa.

Tra i posti dal prezzo conveniente su Booking.com è possibile trovare una struttura a Serranova, a circa 5 Km di distanza da Torre Guaceto. La cifra richiesta è pari a 1025,00 euro, per vivere un soggiorno da sogno con colazione inclusa.

Due notti, un weekend

Il lasso di tempo esamitato è quello dell'ultimo fine settimana di luglio, che comprende le notti del 29 e 30 e che termina con il check out di domenica 31 luglio.

Andando a riprendere le strutture di cui si è parlato sopra, è possibile scoprire che per "un soggiorno più ridotto", il primo agriturismo di Ostuni - senza colazione - proporrà una tariffa pari a 435 euro. Il secondo, quello in cui il primo pasto è incluso, offre i medesimi servizi a 375 euro. Chi - oltre a rilassarsi - vuole visitare la Città Bianca, quindi, dovrà tenere in mente questo range economico.

In corrispondenza della scelta più onerosa - collocata a Mesagne - su Booking si leggerà un costo di 520 euro; mentre quella - più economica - di Serranova si attesterà sui 340 euro.

I prezzi delle altre strutture non prese in considerazione, a meno di eccezioni, differiscono poco da quelle esaminate nell'articolo. Questo report è utile al fine di comprendere quale sia la situazione generale.