Quanto costa acquistare o affittare una casa ad Ostuni, ecco il punto

OSTUNI - Abitare in una casa residenziale, al giorno d'oggi, è ritenuto sempre più complesso. Questo perché si devono sostenere dei costi importanti e, a volte, c'è chi si lascia sfiduciare dalle notizie trapelate ancor prima di verificare se le informazioni siano vere. Dopo il recente articolo sul capoluogo - con una visione dall'alto di tutta provincia - il presente testo propone un'analisi specifica sulla Città Bianca.

Ma quanto costa - concretamente - acquistare o anche "solo" affittare un immobile di questo tipo ad Ostuni ?

Di seguito vengono riportati alcuni dati chiarificatori, forniti dal sito immobiliare.it, che fanno riferimento al mese passato.

I numeri

Ad agosto 2022, per gli immobili residenziali in vendita, sono stati richiesti in media € 1.986 al metro quadro. Si tratta del picco massimo raggiunto nel corso degli ultimi 24 mesi. Un aumento del 8,94% rispetto all'anno precedente (1.823 €/m²). Il periodo, invece, in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato novembre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.681 al metro quadro.

Per quanto riguarda l'affitto, nel mese passato, i costi medi sono stati di € 20,01 al mese per metro quadro, con un aumento del 42,93% rispetto a Agosto 2021 (€ 14,00 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Ostuni ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2022, con un valore di € 20,67 al metro quadro.

Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,00 al mese per metro quadro.

L'incremento delle spese, sia per gli acquisti che per gli affitti, è comprensibile se si considera l'importante crescita turistica che ha interessato la città nel corso del tempo; questa - nello specifo - ha dato i suoi frutti nel corso dei mesi estivi.

Ma soprattutto, va sottolineato il fatto che - come era prevedibile - l'area maggiormente interessata dai rincari è stata quella delle marine ostunesi.

Le zone della città

Secondo immobiliare.it, nel corso del mese di Agosto 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Ostuni è stato più alto nella zona della costa marina, con € 3.047 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato registrato nelle zone Via Pola, Via Papa Giovanni XXIII con una media di € 1.508 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto più alto è stato confermato nella zona costiera, con € 29,97 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nelle aree Via Ludovico, Corso Umberto I, Vittorio Emanuele con una media di € 8,89 al mese per metro quadro.