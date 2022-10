Quotazioni immobiliari a Brindisi e provincia, ecco il punto

BRINDISI - Abitare in una casa residenziale, al giorno d'oggi, è ritenuto sempre più complesso. Questo perché si devono sostenere dei costi importanti e, a volte, c'è chi si lascia sfiduciare dalle notizie trapelate ancor prima di verificare se le informazioni siano vere.

Ma quanto costa - concretamente - acquistare o anche "solo" affittare un immobile di questo tipo a Brindisi e provincia?

Di seguito vengono riportati alcuni dati chiarificatori, forniti dal sito immobiliare.it, che fanno riferimento al mese passato.

Il Comune capoluogo

A settembre 2022, per gli immobili residenziali in vendita, sono stati richiesti in media € 1.076 al metro quadro, con un aumento del 2,09% rispetto a settembre 2021 (1.054 €/m²). Si tratta del periodo con il picco maggiore negli ultimi 2 anni, mentre quello che ha presentato il valore più basso è stato marzo 2022 (€ 1.047 al metro quadro)

La spesa media per gli affitti, invece, è stata di € 7,00 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 2,78% rispetto a settembre 2021 (€ 7,20 mensili al mq).

I prezzi in base alla zona della città

Le zone Paradiso, Minnuta, Casale, Materdomini e Betlemme si sono contraddistinte per i costi maggiori nella vendita, con una media di € 1.384 per metro quadro. Al contrario, quelli più modici hanno riguardato Sant'Elia, La Rosa e Tuturano (€ 789 al metro quadro).

Gli affitti al Centro Storico, ai Cappuccini, e alla Commenda, sono stati i più cari con € 7,41 al mese per metro quadro. Sempre Sant'Elia, La Rosa, e Tuturano si attestano come le zone più accessibili (media di € 4,49 al mese per metro quadro).

La provincia di Brindisi

Ostuni è - a livello immobiliare - si attesta il Comune più caro della provincia. Qui, secondo immobiliare.it a settembre l'acquisto di un immobile residenziale, mediamente, è stato pari a € 1.937,00 per metro quadro. L'affitto, invece, ha raggiunto circa € 19,59 al mese per metro quadro. Tali dati considerano anche le zone marine della Città Bianca, che nel corso del tempo hanno acquistato valore a livello turistico.

I costi più bassi hanno interessato San Donaci per la vendita (media di € 431 al metro quadro.), e Mesagne per l'affitto (€ 4,22 al mese per metro quadro).

I dati dei Comuni