Quotazioni immobiliari a Brindisi e provincia, ecco il punto

BRINDISI - Abitare in una casa residenziale, al giorno d'oggi, è ritenuto sempre più complesso. Questo perché si devono sostenere dei costi importanti e, a volte, c'è chi si lascia sfiduciare dalle notizie trapelate ancor prima di verificare se le informazioni siano vere.

Ma quanto costa - concretamente - acquistare o anche "solo" affittare un immobile di questo tipo a Brindisi e provincia?

Di seguito vengono riportati alcuni dati chiarificatori, forniti dal sito immobiliare.it, che fanno riferimento al mese passato.

Il Comune capoluogo

Ad agosto 2022 il prezzo medio per l'acquisto di un immobile residenziale a Brindisi è stato di € 1.076 al metro quadro. Tale cifra ha registrato un aumento del 0,94% rispetto ad agosto 2021 (1.066 €/m²). Considerando gli ultimi 2 anni, il prezzo medio ha raggiunto il suo massimo ad ottobre 2020, con un valore di € 1.077 al metro quadro. Invece, il periodo che ha registrato il costo più basso è stato Marzo 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.047 al metro quadro.

Per quanto riguarda gli affitti, invece, il prezzo medio ad agosto è stato di € 7,08 al mese per metro quadro. In questo caso i dati registrano una diminuzione del 0,28% rispetto all'anno precedente (€ 7,10 mensili al mq). Negli ultimi 24 mesi, il costo ha raggiunto il suo massimo ad aprile 2021, con un valore di € 7,40 al metro quadro. Il periodo in cui la spesa è andata al ribasso, invece, è stato Dicembre 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,90 al mese per metro quadro.

I prezzi in base alla zona della città

Nel corso del mese di agosto, la spesa per gli immobili in vendita a Brindisi è stata più alta nelle zone Paradiso, Minnuta, Casale, Materdomini, Betlemme, con una media di € 1.384 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso ha interessato Sant'Elia, La Rosa e Tuturano con una media di € 769 al metro quadro.

Nello stesso periodo, l'affitto è stato più alto nelle zone Centro Storico, Cappuccini, Commenda, con € 7,54 al mese per metro quadro. I valori più bassi sono stati reperibili sempre a Sant'Elia, La Rosa e Tuturano, con una media di € 4,49 al mese per metro quadro.

La provincia di Brindisi

Ad Agosto 2022, facendo una media del prezzo per gli immobili residenziali in vendita nell'intera provincia, sono stati richiesti € 1.393 al metro quadro, con un aumento del 0,80% rispetto ad Agosto 2021 (1.382 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il costo medio ha raggiunto il suo massimo ad aprile 2022, con un valore di € 1.414 al metro quadro. Il mese più al ribasso è stato Dicembre 2020 con € 1.306 al metro quadro.

In merito all'affitto, la media ha raggiunto € 10,02 al mese per metro quadro, con un aumento del 22,20% rispetto all'anno precedente (€ 8,20 mensili al mq). Questo è il dato più alto regitrato nel corso degli ultimi 24 mesi; ben diverso dal dicembre 2020, quando per un immobile in affitto erano richiesti in media € 7,30 al mese per metro quadro.

I dati dei Comuni

Ad agosto 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita è stato più alto ad Ostuni, con € 1.986 per metro quadro. Al contrario, quello più basso si è verificato a Cellino San Marco (€ 473 al metro quadro).

Nello stesso mese, la spesa più alta per l'affitto ha interessato il Comune di Ceglie Messapica, con € 20,44 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è constatato a Mesagne con una media di € 4,25 al mese per metro quadro.