Vacanza di coppia "total relax" ad Ostuni: ecco i costi a Ferragosto

OSTUNI - Con l'arrivo di Ferragosto sono in molte le persone ad aver scelto la Puglia per poter trascorrere una vacanza, tra divertimento e relax, in base alle singole intenzioni. Il territorio può accontentare, così, le esigenze di una coppia di persone decisa a vivere una settimana o anche solo un weekend nella Città bianca.

Ma quanto costa mediamente - a due persone - andare in vacanza ad Ostuni nel corso di questo periodo? Al fine di compiere un'indagine sui costi e sulle offerte proposte, di seguito vengono riportati i prezzi presenti sul motore di ricerca Booking.com.

L'intento è quello di analizzare i dati forniti dalle strutture di medio-alto livello, presso cui vivere alcuni giorni in totale relax.

Soggiorno di una settimana

E' stato preso in riferimento il lasso di tempo di sei notti e sette giorni, che va da sabato 13 a sabato 19 agosto.

- Agriturismi e Masserie: il costo di una struttura standard si aggira intorno ai 1820,00 euro. Questa è la tariffa di un agriturismo che dista circa 2 Km dal centro di Ostuni e a 10 minuti di auto dalla spiaggia più vicina. La prenotazione non include pasti, ma un'eventuale spesa aggiuntiva per la colazione pari a 12 euro a coppia per ogni singolo giorno. Prezzo molto simile è quello di una masseria fuori dalla città, collocata a Costa Merlata, e che quindi presenta il vantaggio di essere vicina al mare. In questo caso - però - almeno la colazione è inclusa.

- Resort con piscina: i prezzi oscillano abbastanza in base ai singoli hotel. Un resort preso in riferimento, a 4 km dalla città, propone una tariffa di 1354 euro con colazione inclusa. Un'altra struttua, a 5 minuti da Ostuni, per effettuare la prenotazione - invece - necessita di 1835 euro a coppia. Entrambi i resort analizzati sono quattro stelle, dunque è bene valutare con attenzione quali scelte effettuare per risparmiare.

- Suite con vasca idromassaggio: una casa vacanze che consente di rilassarsi, dentro il perimetro cittadino, è prenotabile a 1400 euro con colazione inclusa.

- Monolocale: è l'idea giusta per le persone più riservate che vogliono vivere la loro vacanza lontano dagli altri ospiti delle strutture ricettive. Anche in questo caso il costo varia in base alle offerte disponibili sul momento. Un monolocale in centro città - facilmente reperibile su Booking - è affittabile a 1370 euro; l'offerta luxury però arriva anche sui 2000 euro.

Due notti, un weekend

Il periodo considerato va dal 13 al 15 agosto.

Prendendo in riferimento le stesse strutture citate precedentemente, alle medesime condizioni, si potranno analizzare i seguenti risultati. L'agriturismo propone un costo di circa 680 euro, e la masseria non dista molto da tale tariffa.

I due resort con piscina, invece, hanno prezzi ancora molto distanti tra loro: il primo si avvicina a 480 euro, mentre il secondo a 610 €.

Per prenotare la suite con vasca idromassaggio servirà un esborso di almeno 470 euro.

Infine, il monolocale "più economico" propone un prezzo poco inferiore ai 490 euro, mentre l'alternativa luxury raggiunge i 725 euro.

