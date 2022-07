Vacanza di coppia ad Ostuni: ecco quanto si spende a luglio

OSTUNI - Con l'arrivo dell'estate sono in molte le persone a scegliere la Puglia per poter trascorrere una vacanza, tra divertimento e relax, in base alle singole intenzioni. Il territorio può accontentare, così, le esigenze di una coppia di persone decisa a vivere una settimana o anche solo un weekend nella Città bianca.

Ma quanto costa mediamente - a due persone - andare in vacanza ad Ostuni nel mese di luglio 2022? Per compiere un'indagine sui costi e sulle offerte proposte, di seguito vengono riportati i prezzi presenti sul motore di ricerca Booking.com.

Soggiorno di una settimana

E' stato preso in riferimento il lasso di tempo di sei notti e sette giorni che va dal 25 al 31 luglio. Tra le offerte più onerose che si possono trovare c'è quella di un hotel nella periferia della città, che include il servizio della colazione. L'esborso economico previsto è di 1100 euro.

Scendendo un po' di prezzo, è possibile trovare una struttura collocata in una zona esterna al centro abitato, a circa 4 Km dal cuore di Ostuni. Per questo resort, con piscina e colazione inclusa, la nostra coppia immaginaria dovrà sborsare circa 735 euro.

Andando, invece, a ridosso del centro storico cittadino, si potrà scegliere la suite più conveniente a tariffa basic: per una settimana la spesa varierà mediamente tra i 440 e i 650 euro. Sono perlopiù case vacanze dotate dei servizi essenziali, adibiti per un soggiorno di coppia. Soluzione utile per chi arriva con i mezzi e se non ci si vuole spostare con la macchina.

Due notti, un weekend

Il lasso di tempo esamitato è quello dell'ultimo fine settimana di luglio, che comprende le notti del 29 e 30 e che termina con il check out di domenica 31 luglio. La prima struttura citata nel paragrafo precedente - quella più costosa - propone una tariffa pari a 390 euro per i medesimi servizi già enunciati; ma in una formula temporale ridotta.

Passando al secondo resort, collocato fuori dal centro abitato, il prezzo risulterà essere poco inferiore a 300 euro.

Le tariffe basic - con colazione inclusa - variano tra i 160 e i 250 euro.