"Ceramica effetto legno": convenienza ed eleganza per una casa di tendenza

BRINDISI - Il parquet è una delle soluzioni d'arredamento che coniuga al meglio eleganza e funzionalità. Spesso, però, la sua installazione non è considerata molto conveniente per via dei costi. In tal caso, una delle alternative migliori è quelle di utilizzare la "ceramica effetto legno".

Realizzato in gres porcellanato, è un materiale estremamente resistente, durevole e impermeabile, adatto sia agli interni che agli esterni.

Quali sono le differenze con il parquet

Esteticamente, è molto simile al parquet. La differenza sostanziale è che non subisce variazioni di dimensioni a causa dell’umidità e della temperatura.

Il limite del rivestimento di "ceramica effetto parquet" - però - è che esso non potrà proporre un pavimento unico e che le piastrelle non avranno tutte lo stesso disegno.

Dunque, per ottenere un risultato adeguato è consigliabile posizionare gli elementi in modo sparso. Inoltre, a differenza del legno (che crea un ambiente caldo al tatto), le piastrelle risultano fredde.

Dove installare la ceramica

Resistente agli urti e ai graffi, questo rivestimento può essere utilizzato in ogni ambiente della casa: perfetto per la cucina, rende l’ambiente accogliente e nello stesso tempo pratico perché può essere pulito facilmente. Grazie alla sua versatilità può essere applicato a parete come paraschizzi in quanto resistente al calore e allo sporco.

Può essere appropriato anche per il bagno, perché non teme l’umidità ed è ideale non solo per i pavimenti, ma anche il box doccia.

Come posare il gres in casa

Il materiale si può installare nei seguenti modi:

- A spina di pesce: le mattonelle vengono disposte a 90° tra di loro e in modo parallelo

- A spina di pesce francese: i materiali vengono disposti come la spina di pesce tradizionale, ma la testa delle piastrelle è tagliata a 45°

- Posa a correre: ideale per un ambiente moderno ma dal carattere rustico, i listoni vengono accostati tra di loro in modo sfalsato e si può scegliere se utilizzare un solo formato o più formati differenti

- Posa a quadri: le piastrelle vengono assemblate per ricreare un quadrato che si ripete ruotato a 90°. Adatto a spazi ampi, crea un ambiente più dinamico

Ceramica effetto legno esterno.

