Miscelatori per cucina: ecco i modelli

La cucina ormai non è più il luogo in cui si sta solo dietro i fornelli, ma è diventata una stanza da vivere in cui si presta sempre più attenzione allo stile. Se prima si puntava tutto sulla funzionalità, adesso gli elettrodomestici devono essere belli e con un aspetto accattivante. Questa nuova concezione coinvolge tutti gli elementi d’arredo, dall’isola, al lampadario, senza dimenticare i rubinetti.

Ultramoderni o con un look retrò i miscelatori di ultima generazione sono in grado di unire funzionalità e design. Se volete dare un nuovo aspetto alla cucina spendendo poco, un’idea utile ed economica è quella di rinnovare i rubinetti. Prima di acquistarli è utile conoscere i materiali e i modelli per non farsi sfuggire quello adatto alle proprie esigenze.

Le tipologie di miscelatori

I rubinetti possono essere installati a parete o direttamente sul lavandino, in questo caso prima di acquistarne uno nuovo si deve valutare la grandezza del foro del lavello o del piano di lavoro, per evitare di acquistare un modello troppo grande o troppo piccolo. A questo punto non resta che scegliere il miscelatore che risponde meglio alle proprie necessità e valutare le caratteristiche dei singoli modelli.

Rubinetto a parete

Lo stile minimal è composto da linee pulite ma eleganti e in questo ambiente si inseriscono alla perfezione i rubinetti a parete pensati per lasciare a vista gli elementi essenziali. Inoltre, questo tipo di miscelatore è facile da pulire e richiede poca manutenzione perché difficilmente si creano incrostazioni di calcare alla base.

Rubinetto monocomando

Semplice ed essenziale questo miscelatore è disponibile in stili e forme differenti, perfetto per gli amanti del design! Il rubinetto ha un’unica maniglia e muovendola da sinistra a destra regola la temperatura, mentre dal basso all’alto si ottiene il giusto volume di acqua.

Rubinetto a due maniglie

Adatti alle cucine dallo stile retrò e country, sono formati da due manopole separate una per l’acqua calda e una per l’acqua fredda. Di solito sono installate alla base del rubinetto o montate separatamente.

Rubinetto con doccetta

É una variante dei rubinetti a monocomando e hanno la caratteristica di avere un miscelatore con tubo allungabile in grado di raggiungere tutti gli angoli del lavandino. Grazie a un contrappeso montato sul tubo flessibile “scompare” nell’alloggiamento senza il rischio di aggrovigliarsi. Il lavaggio di pentole, cibo e del lavandino sarà più semplice e veloce.

Rubinetto con sensore

Funzionale e pratico il miscelatore con sensore, permette di utilizzare il rubinetto senza toccarlo grazie al meccanismo che si trova nella parte anteriore del gruppo. Di solito ha un doppio funzionamento: quello senza contatto utile se si hanno le mani sporche o impegnate e quello manuale. Pur essendo utile, ha un costo superiore ed è molto delicato.

Rubinetto ripiegatile

Nelle cucine piccole lo spazio è limitato, per questo una soluzione potrebbe essere il rubinetto che si può piegare quando non viene utilizzato così da eliminare ogni ingombro.

I materiali

I rubinetti sono diventati dei veri e propri elementi di design e quindi anche il materiale ha un ruolo centrale perché deve essere in sintonia con lo stile della cucina, in commercio ce ne sono diversi:

bronzo : adatto agli ambienti country o shabby dona un tocco di classicità alla cucina grazie ai colori caldi e alla foggia vissuta, per un ambiente caldo e accogliente;

: adatto agli ambienti country o shabby dona un tocco di classicità alla cucina grazie ai colori caldi e alla foggia vissuta, per un ambiente caldo e accogliente; acciaio : minimal, classico o moderno il rubinetto in acciaio inox è perfetto sia nelle cucine classiche che in quelle moderne. La differenza la fa la finitura che può essere lucida o satinata;

: minimal, classico o moderno il rubinetto in acciaio inox è perfetto sia nelle cucine classiche che in quelle moderne. La differenza la fa la finitura che può essere lucida o satinata; smaltato: per dare un tocco di creatività all’ambiente il rubinetto smaltato è la scelta più indicata. Il miscelatore bianco con finiture in oro richiama lo stile delle cucine di una volta, mentre quello grigio o nero è perfetto all’interno di una cucina dall’animo contemporaneo.

