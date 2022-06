Guida "fai da te": come costruire un gazebo in legno

BRINDISI - Il gazebo è un accessorio architettonico che solitamente offre stile al proprio giardino. E' il posto adatto per svolgere un pranzo, al riparo dal sole, in estate o primavera.

Per realizzarlo possono essere utilizzati materiali differenti: alcune persone preferiscono il ferro battuto, anche se potrebbe riscaldarsi e creare troppo calore. Il legno, quindi, risulta quello più comodo.

Chi è dotato di una buona manualità può aspirare a realizzarlo da solo. Per farlo - però - è necessario seguire alcuni step elencati di seguito.

Progettare

Il primo passo è scegliere la forma più adatta per la struttura. Essa - infatti - si deve adeguare perfettamente allo spazio a disposizione. Il gazebo può essere quadrato, tondo o rettangolare; l'importante è stabilire precedentemente le misure.

Il progetto usualmente è basato anche su un altro fattore, ovvero le risorse economiche che si vogliono impiegare. Questo aspetto fornisce dei limiti entro i quali è necessario rientrare.

Dopodiché è fondamentale preparare il terreno, che dovrà essere pianeggiante e compatto per dare stabilità alla struttura. Nel caso in cui non fosse così è essenziale intervenire.

Il pavimento

Il passo successivo è scavare quattro o più buche, a seconda della forma della struttura, facendo attenzione a posizionarle in modo equidistante: serviranno per inserire i pali di legno su cui reggerà l’intera struttura. All’interno degli alloggiamenti vanno inseriti dei pozzetti in cemento vibrato che dovranno essere centrati e livellati. A questo punto bisogna posizionare i pali e versare all’interno delle buche il calcestruzzo.

Dopo aver fatto riposare il cemento per almeno una notte, è possibile montare il pavimento. Per una soluzione sbrigativa, è bene sapere che in commercio esitono dei kit già pronti basati su alcune misure specifiche.

Il montaggio del pavimento deve avvenire considerando che è necessario incastrare le assi tra di loro. Per renderle più resistenti, inoltre, si deve aggiungere del mastice. In alternativa vanno bene anche le viti che ancorano le assi al terreno, l’importante è che riesca a resistere al tempo e all’usura.

Le staccionate: ecco come montarle

Chi è bravo con il "fai da te" può realizzarle a mano; mentre per chi non gode di un buon tocco è consentito acquistare una struttura prefabbricata aderente alle dimensioni decise precedentemente.

Solitamente le staccionate vengono fissate ai pali della struttura e al pavimento attraverso fasce di metallo o cerniere. Di solito si dovranno montare tre cerniere (una in basso, una in alto e una al centro) sui pali, mentre quattro (due per ogni lato) sul pavimento.

Il montaggio del tetto

La scelta del tetto dipende dalla forma del gazebo ma è quasi sempre utile selezionare quello prefabbricato. Non va trascurato il montaggio dei supporti, che possono essere di due forme: curvi o lineari. I primi garantiscono la copertura dell'intero diametro del tetto; i secondi, invece, vanno fissati sullo scheletro della struttura. Ambedue i sistemi necessitano di fasce e cerniere per essere fissati.

Una volta che i pali saranno stati montati e bloccati sia sulla struttura che al centro, si deve applicare una guaina leggera e i pannelli del rivestimento. Questi potranno essere sistemati sovrapposti (in parte) l’uno all’altro e fermati con delle apposite viti.

A gazebo completo basterà arredarlo con un divanetto, sedie, tavoli e comodi cuscini per rilassarsi con gli amici o leggere un bel libro.

Dove acquistare un gazebo a Brindisi

- De Matteis coperture speciali, Via Palmiro Togliatti

- Chirico Tende e coperture, Via Osanna

- Rosato Group, Via Brindisi a Mesagne

- Happy Casa store BrinPark

- Erario interni, Via Cesare Braico

Prodotti online

Gazebo da giardino 3x3

Gazebo da giardino 4x3

Pergolato da giardino