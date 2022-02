Come eliminare i rumori esterni in casa: cosa sono i pannelli fonoassorbenti decorativi

BRINDISI - Vivere nel cuore della città spesso può comportare ruomori moltesti, soprattutto se si vive in una via trafficata. La soluzione per godere in pieno del proprio appartamento in centro senza essere disturbati è rappresentata dai pannelli fonoassorbenti. Questi permettono di isolare l’ambiente acusticamente perché, a differenza di quelli fonoisolanti che eliminano il rumore, questi ne assorbono e attutiscono l’intensità.

Negli ultimi anni sono diventati sempre più utilizzati, tanto che oltre alla funzione pratica hanno anche una valenza estetica; infatti sono diventati dei veri e propri elementi d’arredo.

Le tipologie dei pannelli fonoassorbenti

Pensati per ogni necessità, il mercato mette a disposizione una serie di pannelli anti-umore adatti a tutte le esigenze, come ad esempio:

- Pannelli fonoassorbenti resistivi: realizzati con materiali porosi

- Pannelli fonoassorbenti per risonanza: limitano la diffusone del rumore perché hanno una struttura vibrante

- Pannelli fonoassorbenti per risonanza a cavità: sono dotati di fori che intrappolano le basse frequenze

- Pannelli fono-diffondenti: assorbono le frequenze sonore medie e alte

- Pannelli fonoassorbenti in isolmix: realizzati in materiale riciclato sono composti da fibra tessile mista e da fiocchi di poliestere senza additivi chimici

- Pannelli fonoassorbente a specchio: realizzati in vetro, hanno una pellicola riflettente alla luce che diventa trasparente per le onde sonore che li attraversano

I materiali dei pannelli fonoassorbenti

I pannelli decorativi sono realizzati in forme e colori differenti, ma anche in materiali diversi tra loro. Se si possiede uno stile contemporaneo è possibile scegliere quelli in metallo e solitamente sono quelli con risonanza a cavità. I pannelli in legno invece sono perfetti per un ambiente classico o rustico, lo stesso vale per quelli in sughero.

Infine, se si prevede di cambiare spesso arredamento, è possibile scegliere quelli in tessuto perché sono sfoderatili e consentono di avere pannelli sempre differenti.

Dove applicare i pannelli

I pannelli acustici possono essere installati in varie modalità, per questo ci sono molteplici tipologie:

- Pannelli a soffitto: servono a isolare dai rumori che provengono dai piani superiori

- Pannelli per pareti: eliminano i rumori che provengono dall’esterno o dalle stanze adiacenti

- Pannelli per pavimenti: sono pensati per isolare i pavimenti e limitare il rumore die passi

Montaggio dei pannelli fonoassorbenti

I pannelli fonoassorbenti solitamente vengono installati al momento della costruzione dell’edificio, ma nel caso in cui il nostro appartamento ne sia sprovvisto, è meglio rivolgersi ad un esperto.

Inoltre, se non si vuogliono intraprendere costosi lavori di ristrutturazione, è possibile optare per i pannelli adesivi facili da applicare, per quelli in velcro o velluto che possono essere applicati con collanti speciali oppure con pannelli modulari che possono essere posizionati a incastro.

Prodotti online

Pannelli fonoassorbenti design classico

Pannello fonoassorbente esagonale

Pannello fonoassorbente in tessuto

Pannello fonoassorbente circolare