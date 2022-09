Allontanare i gechi dalle case brindisine: ecco quali metodi naturali utilizzare

BRINDISI - Un animale piccolo e innocuo, ma non amato da molte persone. Può capitare che i gechi si avvicinino in prossimità della propria abitazione - soprattutto (ma non solo) per chi abita fuori dal centro abitato. Cosa bisgona fare per allontanare questo piccolo rettile? Ecco alcune soluzioni.

Riconoscere i gechi, ecco il metodo

I gechi - sostenzialmente - hanno un aspetto molto simile a quello delle lucertole. La loro lunghezza non supera i 20 centimetri e presentano delle zampe con speciali cuscinetti che permettono loro di aderire su ogni superficie.

Nel nostro Paese, la maggior parte di questi animali è di colore grigio e beige e ha una pelle maculata.

Anche se non sono pericolosi, si riproducono frequentemente: la femmina è in grado di deporre 2-3 uova per accoppiamento. Queste solitamente vengono depositate nelle intercapedini dei muri, sotto le piante o le pietre e in base alle temperature possono schiudere dopo 1-2 mesi.

Allontanare i gechi dalla propria abitazione

Prima di tutto può essere utile sigillare eventuali crepe o fessure in cui i gechi potrebbero infilarsi all’interno dell’appartamento.

Dato che mangiano insetti, saranno attirati dalla loro presenza. Quindi il secondo metodo è proprio quello di eliminare le loro prede. E' sicuramente utilisimo installare delle zanzariere per limitare sia l’ingresso degli insetti che quello dei gechi.

In alternativa esistono anche dei prodotti naturali, totalmente innocui per il rettile, ma che lo spingeranno ad allontanarsi da casa. Tra gli aromi poco amati dal geco, ci sono - infatti - gli spicchi d’aglio, questi vanno posizionati in prossimità dei punti in cui potrebbero entrare. Un’altra soluzione è quella a base di acqua e peperoncino: spruzzata su determinate aree rappresenta un antirepellente naturale che spinge il geco ad allontanarsi perché non gradisce il suo odore. Lo stesso vale per il caffè, il pepe e le palline di naftalina, che se distribuite all’ingresso di casa o nelle piante, allontanano efficacemente i gechi.

