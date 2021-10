Casa allagata: come reagire davanti al problema

L'allagamento è uno dei problemi domestici più ricorrenti nelle case italiane. Purtroppo può accadere che per questioni idriche o di permeabilità della pioggia vi si presentino imprevisti da affrontare di colpo. È bene chiedersi quale sia il modo più corretto per agire, al fine di trovarsi meno impreparati possibile.

Prima cosa da fare: recarsi subito in bagno o in cucina e chiudere immediatamente tutte le fonti possibili di uscita dell'acqua.

Secondo passo: munirsi di guanti e stivali in gomma al fine di staccare la corrente in sicurezza. Nel caso in cui il contatore fosse bagnato si consiglia di contattare un elettricista specializzato, che potrà intervenire con mestiere. Se non si è esperti, meglio non rischiare e tutelare la propria incolumità.

Terzo step: identificare la causa dell'allagamento. Verificare lo stato delle tubature e del tetto, oltre che i possibili punti di accesso dell'acqua.

Come raccogliere l'acqua?

Se l'entità del danno è importante meglio contattare i vigili del fuoco; anche se nel caso in cui il livello non sia abbastanza elevato, potrebbe non essere possibile aspirare l'acqua.

Come pulire?

Per ripulire tutto è necessario munirsi di stracci, spugne, e secchi. La candeggina è il rimedio più efficace per contrastrare la muffa provocata dall'allagamento. Per quanto riguarda i mobili, è conveniente svuotarli e pulirli con acqua calda e detergenti delicati senza ammoniaca; dopodiché asciugarli all’aria aperta. I tessuti imbottiti come divani o materassi sono difficili da recuperare in toto; mentre le lenzuola dovranno essere lavate almeno 2 o 3 volte per togliere i residui e gli odori. Attivando un deumidificatore si possono far assorbire più velocemente le macchie alle pareti, ammenochè non si possegga del cartongesso o della carta da parati. In tal caso è consigliabile contattare un altro tecnico professionista, al fine di valutare anche le opzioni più drastiche come gli interventi edili.