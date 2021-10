Macchie sui vestiti: guida sui rimedi naturali da usare. Dove trovarli a Brindisi

Le macchie sui capi di abbigliamento possono essere di varia entità: dagli aloni di sudore nel mezzo dell'estate a quelle causate da disattenzione o sporcizia di diversa natura. Esistono, però, dei rimedi naturali che con l'ausilio di prodotti a portata di mano possono aiutarci ad eliminare le macchie più ostiche. Alle volte, per esempio, può essere d'aiuto il succo di limone da diluire con l'acqua e da mettere a contatto con la zona del vestito tramite un panno imbevuto. In caso di situazioni più problmatiche possiamo utilizzare l'aceto o il bicarbonato.

L'aceto bianco va versato con un bicchiere in una bacinella di acqua fredda in cui immettere il capo ammollo per un'ora. Successivamente è necessario sfregare con una spugna la parte desiderata e proseguire con il risciacquo della lavatrice. Se il tessuto è troppo delicato e rischiamo di danneggiarlo, meglio tamponare la parte dopo aver bagnato un panno nella bacinella.

Anche il bicarbonato può fare al caso nostro, anzi è adatto soprattutto per ripristinare tessuti come le giacche e per combattere le macchie scure. Bisogna prenderlo con due cucchiaini e inserirlo dentro un litro d'acqua fredda; il capo deve rimanere per mezz'ora ammolo nell'acqua e poi successivamente si deve proseguire con un lavaggio normale.

Potrà stupire ma la vodka è un altro rimedio naturale, che se si ha in casa sè applicabile in caso di urgenza. Meglio spruzzarla dopo averne miscelato un bicchierino con con l'acqua.

Altra soluzione si ritrova con la combinazione di detersivo per i piatti e acqua ossigenata, per cui sono necessari:

- 2 cucchiai di bicarbonato;

- 2 gocce di detersivo per piatti;

- 1 cucchiaio di acqua ossigenata al 3%.

Dopo aver applicato tale mix sulla zona del tessuto, bisogna spazzolare e procedere con il lavaggio.

Ma per reperire detersivi di qualità in città a Brindisi dove bisogna recarsi? Proproniamo di seguito un elenco di possibili fornitori, con un'ampia scelta.

- Casciaro detersivi, via Sapgna 4.

- Detershop, via Lata 62-64-66.

- Centro bevande casale, via Margarito da Brindisi 21.

- Dippiù, via Provinciale San Vito 149.

- Clean Shop, via Sant'Angelo 37.

Va ricordato che è sempre meglio asciugare i vestiti al sole sullo stendibiancheria, piuttosto che usare l'asciugatrice. Il calore eccessivo non aiuta a preservare la qualità del tessuto.