Pulizia del frigo, i rimedi naturali per rimuovere gli odori indesiderati

BRINDISI - La pulizia del frigo si può rivelare tra le attività più ostiche nelle operazioni domestiche. Far andare via i sapori intensi di alcuni alimenti, infatti, può risultare un'impresa ardua. Come porre rimedio a tali inconvenienti con l'utilizzo di prodotti naturali e facilmente reperibili? Ecco, di seguito, tre suggerimenti.

Limone

E' un alleato importante per l'igiene della casa. Come utilizzarlo? Per iniziare è opportuno ricavare il succo di limone e diluirlo in una tazza d'acqua. Dunque procurarsi un panno o una spugna da immergere per poi cercare di rimuovere le eventuali macchie. Questa soluzione è applicabile anche sotto forma di spray. Il limone funge anche da "profumatore del frigorifero", mitigando così eventuali cattivi odori. Per rimuovere quelli più intensi, è necessario mettere una fettina di limone su un piatto e posizionarla in fondo al frigo, cambiando la fetta di limone almeno una volta alla settimana.

Bicarbonato

Il bicarbonato possiede tante capacità importanti, tra cui quelle smacchianti.Per pulire il frigorifero con questo prodotto, versare un cucchiaio in mezzo litro di acqua tiepida. Poi passare il composto sulle superfici esterne ed interne del frigo con l'utilizzo di una spugna. Questo rimedio è utile anche per ridurre i cattivi odori che talvolta si formano, allo scopo è sufficiente posizionare dentro al frigorifero un piccolo contenitore di vetro con del bicarbonato all’interno.

Aceto bianco

L’aceto di vino bianco e l’aceto di mele si rivelano essere un ottimo rimedio per detergere e igienizzare. Versare un poco su una spugna e passate le superfici del frigorifero, insistendo sulle macchie. In alternativa si può mettere un bicchiere di aceto in una bacinella di acqua calda e passare le superfici con questa soluzione o lasciare in immersione per trenta minuti almeno le componenti estraibili.