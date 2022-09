Riempire il frigorifero, ecco come farlo zona per zona

BRINDISI - Una scelta oculata su come conservare gli alimenti in frigo, garantisce il mantenimento della qualità dei cibi oltre a costituire un risparmio energetico significativo. Per farlo, prima di tutto, è essenziale attenzionare la temperatura selezionata. Quella giusta si aggira intorno ai 4 gradi. In alcune zone - tipo la porta laterale - si arriverà a 6 gradi. Per far sì che il livello si mantenga costante - nel corso dell’anno - è opportuno ridurre i gradi in estate ed aumentarli in inverno.

Riporre gli alimenti

Esistono alcune regole non scritte per agire in merito, ovvero non svoraccaricare il frigo, e conservare i prodotti all'interno di contenitori in vetro o ermetici. Quest'ultima operazione - infatti - eviterà la contaminazione degli alimenti. Ma come vanno conservati i cibi allìinterno dell'elettrodomestico? Di seguito alcuni chiarimenti, zona per zona.

- Ripiano in alto: essendo la parte meno fredda, sarà possibile inserire alimenti come yogurt, latticini, salse o marmellate

- Ripiano centrale: la temperatura, che va dai 4 ai 6 gradi, sarà appropriata per la conservazione di tutti quei cibi che dopo l’apertura dovranno essere riposti nel frigo, ma anche per gli alimenti cucinati o i salumi

- Ripiano in basso: questa è la zona più fredda, infatti la temperatura si aggira sui 2° C, e sarebbe opportuno inserire gli alimenti deperibili come il pesce e la carne; ovvero quelli che devono essere conservati per non più di 48 ore

- Cassetti: insieme al ripiano in alto, sono le zone meno fredde(circa 8/10 gradi); in tal caso è indicata per la verdura e gli ortaggi che vanno inseriti senza essere lavati per non rischiare che l’acqua residua formi la muffa

- Porta: questa è la zona più calda del frigorifero e per questo bisognerebbe i- dealmente - posizionare tutti quegli alimenti che hanno bisogno di stare in fresco e non devono essere conservati come ad esempio le uova, il burro e le bevande.

