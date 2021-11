Scegliere la grondaia giusta: guida all'acquisto ponderato

La grondaia è il canale che riceve, lungo la gronda, le acque pluviali raccolte dalla falda di un tetto, indirizzandola verso il basso per prevenire perdite e umidità. I modelli in commercio sono svariati e differiscono l’uno dall’altro a seconda del materiale di realizzazione, ma anche per alcune caratteristiche strutturali.

Cosa considerare prima dell'acquisto?

Bisogna differenziare i prodotti in base alla forma: grondaie ondulate, quadrate, tonde, e semitonde. In secondo luogo, per garantire funzionalità, devono essere completate da altri elementi come: tubi di scarico, generalmente chiusi, di forma tonda o quadrata; e supporti di fissaggio alla superficie murale.

Quali materiali scegliere?

Alluminio : il più utilizzato perché è leggero e non appesantisce il tetto. Non si ossida ed è facile da pulire.

Rame : il più costoso e, allo stesso tempo, bello esteticamente. Tale materiale, però, è molto durevole: si parla di un periodo di 50 anni.

Lamiera zincata : economica, zincata per prevenire la ruggine.

PVC : facile da montare, dura 15 anni. Resistente a pioggia e grandine, meno alle gelate.

Acciaio galvanizzato : materiale economico, consigliabile l’utilizzo di una guarnizione in silicone per garantirne la tenuta.

Acciaio laccato : più costoso dello zincato, ma offre un senso estetico di livello superiore.

Quali rivenditori di grondaie si possono consultare in provincia di Brindisi?

- Bricos Cash & Carry a Mesagne, via S. Pancrazio 86.

- Ditta Colaianni Mario & C.Sas, via Artom Alessandro 24/26 a Brindisi.

- Ciciriello a Villa Castelli, via provinciale per Grottaglie.

- Mauro Spartaco & Figli, via Osanna 90 a Brindisi.

- Brinmalte srl, Brindisi presso viale E. Fermi 2/A.

- Leroy Merlin, Z.I. Mesagne

E' ovviamente possibile anche affidarsi alle nuove tecnologie per acquistare sul web i prodotti desiderati, ricevendoli direttamente a casa.

