Tea tree oil: il prodotto utile in casa, con le funzioni che non ti aspetti

BRINDISI - Tea tree oil è un olio essenziale con origini antiche, proveniente dall’Australia, più precisamente dal Nuovo Galles del Sud. Qui si trova la Melaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. L’arbusto, prolifico nelle aree paludose della zona e lungo i ruscelli, è formato da foglie da cui viene estratto il prodotto.

Da sempre utilizzato come un rimedio naturale contro la tosse, il mal di testa o problemi alla pelle - grazie alle sue caratteristiche antibatteriche - può essere impiegato anche in casa. Il risultato? Un ambiente pulito con un prodotto totalmente naturale. Ecco per cosa può essere utilizzato.

Detergente universale: come utilizzarlo

Il Tea tree oil è adatto per disinfettare ogni tipo di superficie. Basterà scaldare mezzo litro di acqua a cui andranno aggiunte 10 gocce di olio e due cucchiai di aceto bianco. Per utilizzare il composto anche su superfici come il marmo e il granito, meglio sostituire l’aceto con un cucchiaio di bicarbonato.

Eliminare batteri dal bucato

Nello specifico, i capi sportivi o quelli da lavoro possono essere pieni di germi. Basterà aggiungere l’olio al detersivo.

Per i residui di muffa

Soprattutto in inverno, con il freddo e l'umidità, sarà opportuno creare una soluzione a base di acqua calda e Tea tree oil (un cucchiaio). Una volta inserito il composto all’interno di uno spruzzino, lo si dovrà solo diffondere sulle zone annerite per poi rimuovere la muffa con una spugna. Per evitare che si riformi, poi, sarà sufficiente trattare ogni tanto la zona con la stessa soluzione.

Profumare l’ambiente

Combarrere i cattivi odori sarà semplice inserendo, all’interno di uno spruzzino, mezzo bicchiere di vodka e mezzo di aceto di vino bianco; ma anche 10 gocce di olio di Tea tree e 10 gocce dell’olio essenziale nell’aroma che si preferisce.

Eliminare il calcare

Il calcare può anche rovinare i rubinetti di bagno e cucina. Per rimuoverlo è opportuno comporre una soluzione a base di Tea tree oil (15 gocce) mescolato ad aceto, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia in parti uguali.

Disinfettare lo spazzolino

Con questo prodotto è anche possibile igienizzare lo spazzolino da denti, un'azione che - spesso - non è considerata nel modo opportuno. Bisognerà immergere per 15 minuti in una tazza di acqua calda a cui dovranno essere aggiunte 10 gocce di Tea tree oil.

Disinfettare gli attrezzi sportivi

Adatto per le varie componenti, tra cui anche il classico "tappetino", il Tea tree oil dovrà essere aggiunto (in 10 gocce) ad altre di 10 di olio essenziale di lavanda ed a mezzo litro di acqua calda.

