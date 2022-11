Termoriflettenti, la soluzione per avere una casa calda con bollette meno salate

BRINDISI - Tali pannelli sono costituiti da una superficie argentata che riflette il calore e permette di aumentare l’efficienza dei termosifoni di circa il 10%. Sono classificabili in due categorie:

- Multistrato a bolle: formati da bolle di aria con doppia lamina in allumino, spesso sono completati da materiali espansi

- Multistrato composto: hanno al loro interno un pellicola di alluminio riflettente mista a materassini in PE espanso

Molto versatili, possono essere utilizzati sia per i solai che per sottotetti e tetti. Nel primo caso, è auspicabile un tipo di riscaldamento a pavimento per evitare che il calore irradiato dalla serpentina si disperda

In relazione alla seconda circostanza, invece, sono efficaci per ogni condizione climatica: in estate respingono i raggi del sole, mentre in inverno trattengono il calore; in questo modo si ha la temperatura ideale durante tutto l’anno

Come installare i pannelli

La procedura è abbastanza semplice. I pannelli non devono essere applicati a contatto con le superfici, quindi è meglio posizionarli su un supporto. Una volta prese le misure e tagliato il pannello, per mantenerlo fermo possiamo utilizzare chiodini o colle. A questo punto si devono semplicemente praticare due tagli in corrispondenza dei ganci che servono a sorreggere il termosifone e inserire il pannello dal basso.

I pro e i contro

I pannelli hanno molti vantaggi. Ecco quelli principali:

- Riscaldamento più veloce

- Materiale leggero

- Facilità di trasporto

- Semplicità di posa in opera

- Costi bassi

- Ottimo rapporto qualità prezzo

Per quanto riguarda gli svantaggi:

- Possono creare condensa se messi all’esterno

- Creano una schermatura magnetica

- Non sono in grado di regolare l’umidità in casa

