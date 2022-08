Traslocare a Brindisi: consigli per chi sceglie la casa ai piani alti

BRINDISI - Traslocare è un'attività faticosa che necessita di un'organizzazione adeguata. Prima di procedere, meglio considerare alcuni fattori utili per compiere l'operazione nel miglior modo possibile. Ecco i consigli principali da seguire.

Selezionare i mobili

La prima cosa da fare è selezionare i mobili da spostare nel nuovo appartamento. Meglio proporre un elenco di questi oggetti, indicando le dimensioni ed il peso insieme allo stato di solidità o fragilità. Ciò servirà agli inquilini ma - soprattutto - nel caso in cui si volesse appaltare il lavoro ad una ditta qualificata.

Come entrare nell'abitazione

Il passo successivo è capire bene da che parte entrare in casa con i mobili. C'è un ascensore o è necessario utilizzare esclusivamente le scale? Se si verifica quest'ultima evenienza, potrebbe essere opportuno smontare gli oggetti più grandi per evitare problemi durante l'ingresso.

Se nemmeno tale operazione è possibile - magari perché i mobili non sono smontabili - di solito si utilizzano gli appositi macchinari come la piattaforma per traslochi, pensata per raggiungere altezze che superano i 31 metri (più di 10 piani). In alternativa ci sono le autogru, o i carrelli elevatori.

Viabilità

Quando si trasloca si deve prendere in considerazione anche lo spazio pubblico nei pressi della casa. La ditta a cui verrà affidato il lavoro dovrà sapere se è possibile parcheggiare sotto l’appartamento, le dimensioni della strada e se nella stessa è possibile parcheggiare mezzi pesanti come autogru o camion. Una volta ottenuta la risposta a tali quesiti, sarà necessario calcolare quanto potrebbe durare il trasloco. In base al minutaggio - infatti - il costo da pagare potrà variare.

Infine, un altro elemento da prendere in considerazione è l’altezza dell’appartamento: più è alto, più le operazioni devono essere eseguite per gradi e lentamente, facendo attenzione a non danneggiare le scale o l’ascensore del condominio.

Prodotti online

Imballaggi per traslochi

Scatoloni per traslochi

Scatoloni per abbigliamento